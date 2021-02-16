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вторник, 16 февраля 2021 11:09

"Оказывают секс-услуги, чтобы жить в Европе". Ведущий тревела познакомился с масаями
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Ведущий Максим Узол с тревел-проекта "У кого больше" рассказал интересные факты о племени масаи в Занзибаре.

"Устроился работать охранником в один из местных гостиниц. На этой должности обычно работают представители местного племени масаи. Они высокие, сильные, выносливые и, главное, имеют право носить оружие. Оружием им служат палки и дубинки. Это считается нормальным. Масаи ходят замотанные в какие-то красно-черные халаты, как покрывала. А еще любят носить различные яркие украшения, браслеты", - рассказал ведущий шоу, которое показывает "Новий канал".

Традиционной обувью представителей племени являются сандалии с мотоциклетных шин.

Ведущий показал, как живут масаи
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"
Ведущий показал, как живут масаи
Ведущий показал, как живут масаи
Ведущий показал, как живут масаи
Ведущий показал, как живут масаи

"Они просто отрезают часть под размер своей ноги, прикрепляют туда ремешки, чтобы все держалось на ноге, и так ходят. Сразу скажу, что это очень неудобно, потому что нога за день принимает полукруглую форму шины, появляются мозоли и неприятные ощущения. У меня последствия от ношения этой обуви были в течение нескольких месяцев. Но им удобно. А еще выгодно тем, что такие "ботинки" помогают им танцевать ритуальные танцы, потому что способствуют высоким прыжкам. У них есть закон - кто выше прыгает, тот лучший жених", - поделился Узол.

Также ведущий рассказал о пикантном обычае масаев.

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"Там развит секс-туризм. Приезжают европейки 50-60 лет, берут себе в компанию масая и развлекаются с ним днем ​​и ночью. Со всеми интимными деталями. Один масай мне рассказал, что цена услуги стартует от $40 в сутки. Мужчины признались, что каждый из них мечтает, чтобы какая-то богатая европейка забрала их в свою страну. В Занзибаре нет перспектив, а они хотят жить хорошо. Поэтому только они видят свободную женщину, особенно любят немок, то подходят, чтобы продать ей браслет, а дальше уже выводят разговор на нужную им тему", - отметил Узол.

Ведущий Максим Узол рассказал, как проходил таможенный контроль в аэропорту Коста-Рики. Он вспомнил, что его заставили выбросить экзотические фрукты через определенные правила. Мужчина отметил, что это случилось во время командировки, которая длилась более месяца.

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