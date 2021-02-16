"Оказывают секс-услуги, чтобы жить в Европе". Ведущий тревела познакомился с масаями

Ведущий Максим Узол с тревел-проекта "У кого больше" рассказал интересные факты о племени масаи в Занзибаре.

"Устроился работать охранником в один из местных гостиниц. На этой должности обычно работают представители местного племени масаи. Они высокие, сильные, выносливые и, главное, имеют право носить оружие. Оружием им служат палки и дубинки. Это считается нормальным. Масаи ходят замотанные в какие-то красно-черные халаты, как покрывала. А еще любят носить различные яркие украшения, браслеты", - рассказал ведущий шоу, которое показывает "Новий канал".

Традиционной обувью представителей племени являются сандалии с мотоциклетных шин.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

"Они просто отрезают часть под размер своей ноги, прикрепляют туда ремешки, чтобы все держалось на ноге, и так ходят. Сразу скажу, что это очень неудобно, потому что нога за день принимает полукруглую форму шины, появляются мозоли и неприятные ощущения. У меня последствия от ношения этой обуви были в течение нескольких месяцев. Но им удобно. А еще выгодно тем, что такие "ботинки" помогают им танцевать ритуальные танцы, потому что способствуют высоким прыжкам. У них есть закон - кто выше прыгает, тот лучший жених", - поделился Узол.

Также ведущий рассказал о пикантном обычае масаев.

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"Там развит секс-туризм. Приезжают европейки 50-60 лет, берут себе в компанию масая и развлекаются с ним днем ​​и ночью. Со всеми интимными деталями. Один масай мне рассказал, что цена услуги стартует от $40 в сутки. Мужчины признались, что каждый из них мечтает, чтобы какая-то богатая европейка забрала их в свою страну. В Занзибаре нет перспектив, а они хотят жить хорошо. Поэтому только они видят свободную женщину, особенно любят немок, то подходят, чтобы продать ей браслет, а дальше уже выводят разговор на нужную им тему", - отметил Узол.

Ведущий Максим Узол рассказал, как проходил таможенный контроль в аэропорту Коста-Рики. Он вспомнил, что его заставили выбросить экзотические фрукты через определенные правила. Мужчина отметил, что это случилось во время командировки, которая длилась более месяца.