"Таможенники напряглись". Ведущий Узол вспомнил случай на границе Коста-Рики

 
Ексклюзивы
1/5
"Как это вы в Украине не понимаете русский?" - як кафе и магазины переходят на украинский язык
"Как это вы в Украине не понимаете русский?" - як кафе и магазины переходят на украинский язык
Просмотров: 765
Фактически покупаем российскую электроэнергию - эксперт об импорте из Беларуси
Фактически покупаем российскую электроэнергию - эксперт об импорте из Беларуси
1 Просмотров: 171
"Плюсы" сдались - разблокировали видео Geek Journal с критикой "1+1"
"Плюсы" сдались - разблокировали видео Geek Journal с критикой "1+1"
Просмотров: 279
Закон о референдуме: Айвазовская развеяла "зраду"
Закон о референдуме: Айвазовская развеяла "зраду"
2 Просмотров: 387
Больше всего предрассудков у украинцев - в отношении здоровья
Больше всего предрассудков у украинцев - в отношении здоровья
Просмотров: 72
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Просмотров: 477
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Просмотров: 1161
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
Просмотров: 657
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
Просмотров: 2295
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Просмотров: 981
Фото
Все фото
3
5
5
7
5
&quot;Сырое мясо похоже на тартар&quot;. Ведущая тревела попробовала национальное блюдо Эфиопии
"Сырое мясо похоже на тартар". Ведущая тревела попробовала национальное блюдо Эфиопии
&quot;Все в костях&quot;. Ведущая показала необычные места захоронений в Турции
"Все в костях". Ведущая показала необычные места захоронений в Турции
Звезды вместо ведущих. Продюсер тревела поделилась подробностями нового сезона
Звезды вместо ведущих. Продюсер тревела поделилась подробностями нового сезона
&quot;Болезни, инфекции и нищета&quot;. Местная жительница рассказала про жизнь на острове рыбаков в Уганде
"Болезни, инфекции и нищета". Местная жительница рассказала про жизнь на острове рыбаков в Уганде
&quot;Сплошной сумбур&quot;. Ведущий работал в одном из крупнейших ресторанов мира
"Сплошной сумбур". Ведущий работал в одном из крупнейших ресторанов мира
Видео
Все видео
Гондолы в Венеции снова катают пассажиров
Гондолы в Венеции снова катают пассажиров
"Туроператоры брутально врут!" - глава МИД призвал отказаться от поездок заграницу
"Туроператоры брутально врут!" - глава МИД призвал отказаться от поездок заграницу
Подвижные тиранозавр и диплодок: в Карпатах открыли парк динозавров
Подвижные тиранозавр и диплодок: в Карпатах открыли парк динозавров
Вулкан и капище - малоизвестные исторические места
Вулкан и капище - малоизвестные исторические места
На украинских Мальдивах цветут орхидеи
На украинских Мальдивах цветут орхидеи
Интервью
1/5
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
2 Просмотров: 612
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Просмотров: 153
"В команде были игроки, с которыми не сложились отношения" - почему "Челси" уволил Лэмпарда
"В команде были игроки, с которыми не сложились отношения" - почему "Челси" уволил Лэмпарда
Просмотров: 396
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Просмотров: 477
Руководителем САП может стать "свой человек" Зеленского
Руководителем САП может стать "свой человек" Зеленского
Просмотров: 495
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
27 января 2021
1 Просмотров: 405
Запрошення на похорон
"Прощання з Ігорем відбудеться у четвер, о 13:00. Дякую всім, хто його знав і любив", – таке повідомлення приходить на Viber з невідомого ...
среда, 27 января 2021 23:06

"Таможенники напряглись". Ведущий Узол вспомнил случай на границе Коста-Рики

  Комментировать
&quot;Таможенники напряглись&quot;. Ведущий Узол вспомнил случай на границе Коста-Рики
Выяснилось, что в Коста-Рику ввозить фрукты запрещено. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

Ведущий Максим Узол рассказал, как проходил таможенный контроль в аэропорту Коста-Рики. Он вспомнил, что его заставили выбросить экзотические фрукты через определенные правила.

Мужчина отметил, что это случилось во время командировки, которая длилась более месяца.

"Последней страной, где должны были снимать, была Коста-Рика. Летели туда, кажется, из Эквадора. Там купили местных фруктов: кокосов, питайю, черимой, бананы. Нам очень хотелось их поесть, ведь стоили они там копейки. Поэтому я набил половину чемоданы этими фруктами. К тому же, в Коста-Рике они дороже. Вот мы прилетели из Эквадора в прекрасную страну с Тихим океаном и Карибским морем. Во время прохождения таможенного контроля в аэропорту "засигналил" мой чемодан. Таможенники напряглись и сказали: "У вас там фрукты ". Без лишних мыслей ответил:" Да, фрукты. Что тут такого? ". Попросили меня выбросить все", - рассказал ведущий проекта "У кого больше", которое показывает "Новий канал".

Выяснилось, что в Коста-Рику ввозить фрукты запрещено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Тайка искала собутыльника". Ведущая тревела выполняла обязанности "дринкбади"

"Эта страна очень защищает свою флору от всякой заразы, ведь деревья, травы и растения тоже могут болеть. Поэтому таможенники не позволяют ввозить никакие фрукты и овощи из других стран. Для них это, конечно, похвально, но для меня стало печальным сюрпризом. Едва ли не со слезами на глазах я преподавал фрукты из чемодана. Это было для меня настолько ценно, что каждый фрукт отдельно заматывал в туалетную бумагу. Таможенники просто взяли и выбросили все в помойку", - добавил Узол.

Ведущий Максим Узол во время съемок тревел-шоу "У кого больше" работал официантом в необычном тайском ресторане. Это заведение открылось в 1991 году и записано в Книгу рекордов Гиннеса, как самый большой.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Таможенники напряглись". Ведущий Узол вспомнил случай на границе Коста-Рики». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Самые горячие фото бывшей военной, которая стала звездой ТикТок
Самые горячие фото бывшей военной, которая стала звездой ТикТок
7
 Просмотров: 17704
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
 Просмотров: 13176
Кого украинцы выбрали бы президентом - свежие рейтинги
Кого украинцы выбрали бы президентом - свежие рейтинги 8 Просмотров: 10701
Раввин дал совет президенту Зеленскому
Раввин дал совет президенту Зеленскому
 1 Просмотров: 9378
Сексуальную полицейскую освободили из-за видео для соцсетей во время работы
Сексуальную полицейскую освободили из-за видео для соцсетей во время работы
6
 Просмотров: 7785
Путешествия
"Сырое мясо похоже на тартар". Ведущая тревела попробовала национальное блюдо Эфиопии
"Сырое мясо похоже на тартар". Ведущая тревела попробовала национальное блюдо Эфиопии
3
 Просмотров: 126
"Все в костях". Ведущая показала необычные места захоронений в Турции
"Все в костях". Ведущая показала необычные места захоронений в Турции
5
 Просмотров: 315
Звезды вместо ведущих. Продюсер тревела поделилась подробностями нового сезона
Звезды вместо ведущих. Продюсер тревела поделилась подробностями нового сезона
5
 Просмотров: 495
"Болезни, инфекции и нищета". Местная жительница рассказала про жизнь на острове рыбаков в Уганде
"Болезни, инфекции и нищета". Местная жительница рассказала про жизнь на острове рыбаков в Уганде
7
 Просмотров: 1827
"Сплошной сумбур". Ведущий работал в одном из крупнейших ресторанов мира
"Сплошной сумбур". Ведущий работал в одном из крупнейших ресторанов мира
5
 Просмотров: 306
Больше всего комментируют
8
Кого украинцы выбрали бы президентом - свежие рейтинги
4
Украина может обойтись без вакцинации - врач назвал условия
2
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
2
Закон о референдуме: Айвазовская развеяла "зраду"
1
Раввин дал совет президенту Зеленскому
Голосов: 1985
Голосование Где вы планируете провести новогодние праздники?
  • В Карпатах
  • На горнолыжном курорте в Европе
  • Уеду в теплые края
  • Дома
  • Я буду работать на Новый год
  • Другой ответ (в комментариях)
Просмотреть