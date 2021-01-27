"Таможенники напряглись". Ведущий Узол вспомнил случай на границе Коста-Рики

Выяснилось, что в Коста-Рику ввозить фрукты запрещено. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

Ведущий Максим Узол рассказал, как проходил таможенный контроль в аэропорту Коста-Рики. Он вспомнил, что его заставили выбросить экзотические фрукты через определенные правила.

Мужчина отметил, что это случилось во время командировки, которая длилась более месяца.

"Последней страной, где должны были снимать, была Коста-Рика. Летели туда, кажется, из Эквадора. Там купили местных фруктов: кокосов, питайю, черимой, бананы. Нам очень хотелось их поесть, ведь стоили они там копейки. Поэтому я набил половину чемоданы этими фруктами. К тому же, в Коста-Рике они дороже. Вот мы прилетели из Эквадора в прекрасную страну с Тихим океаном и Карибским морем. Во время прохождения таможенного контроля в аэропорту "засигналил" мой чемодан. Таможенники напряглись и сказали: "У вас там фрукты ". Без лишних мыслей ответил:" Да, фрукты. Что тут такого? ". Попросили меня выбросить все", - рассказал ведущий проекта "У кого больше", которое показывает "Новий канал".

Выяснилось, что в Коста-Рику ввозить фрукты запрещено.

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"Эта страна очень защищает свою флору от всякой заразы, ведь деревья, травы и растения тоже могут болеть. Поэтому таможенники не позволяют ввозить никакие фрукты и овощи из других стран. Для них это, конечно, похвально, но для меня стало печальным сюрпризом. Едва ли не со слезами на глазах я преподавал фрукты из чемодана. Это было для меня настолько ценно, что каждый фрукт отдельно заматывал в туалетную бумагу. Таможенники просто взяли и выбросили все в помойку", - добавил Узол.

Ведущий Максим Узол во время съемок тревел-шоу "У кого больше" работал официантом в необычном тайском ресторане. Это заведение открылось в 1991 году и записано в Книгу рекордов Гиннеса, как самый большой.