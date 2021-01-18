"Сплошной сумбур". Ведущий работал в одном из крупнейших ресторанов мира

Ведущий Максим Узол во время съемок тревел-шоу "У кого больше" работал официантом в необычном тайском ресторане. Это заведение открылось в 1991 году и записано в Книгу рекордов Гиннеса, как самый большой.

"Территория ресторана - 4 футбольных поля, персонал - 1,2 тыс. человек, а вместимость - 5 тыс. посетителей. Заведение такое гигантское, что там официанты ездят на роликах. Учитывая все это, я рассчитываю на солидные чаевые. Но есть одна проблема: во время предыдущих съемок серьезно травмировал ногу, и она до сих пор давала о себе знать. Как буду ездить на роликах - не понимал", - рассказал Узол в шоу, которое показывает "Новый канал".

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

Ведущий получил ролики на 1 размер меньше и доказывал руководителю, что умеет ездить на них. После чего Узол тренировался ездить быстро и с подносом с заказом, а затем принялся за работу.

"Это был сплошной сумбур, потому что непонятно, куда ехать, где требуется домик. Еще ролики давили", - сказал ведущий.

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Человек выбился из графика, из-за чего руководители возмутились. Еще случился форс-мажор: Узол споткнулся, упал и перевернул поднос с заказом.

Ведущая проекта "У кого больше" Ольга Манько заранее нашла вакансию личной ассистентки богачки в Таиланде. Должность называется "дринкбади". От ведущей требовалась готовность выпить алкогольных напитков с работодателем.