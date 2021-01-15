"Тайка искала собутыльника". Ведущая тревела выполняла обязанности "дринкбади"

 
Ексклюзивы
1/5
Рассказали о последствиях государственного регулирования цен на газ
Рассказали о последствиях государственного регулирования цен на газ
Просмотров: 135
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
1 Просмотров: 261
4 языка и религиозные каноны - как учатся дети с хасидского движения "Хабад" в Одессе
4 языка и религиозные каноны - как учатся дети с хасидского движения "Хабад" в Одессе
Просмотров: 387
Украина - единственная в Европе, где 20 лет не было переписи населения
Украина - единственная в Европе, где 20 лет не было переписи населения
1 Просмотров: 162
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
1 Просмотров: 1026
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 324
Назвали 3 модные тенденции строительства жилья
Назвали 3 модные тенденции строительства жилья
Просмотров: 1062
Агнешка Холланд: Американское общество разделено. Все несогласные - враги
Агнешка Холланд: Американское общество разделено. Все несогласные - враги
Просмотров: 387
Как восстановиться после Covid-19
Как восстановиться после Covid-19
Просмотров: 396
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Просмотров: 729
Фото
Все фото
5
7
5
9
5
&quot;Течение тянуло вниз&quot;. Ведущий тревел-шоу чуть не погиб во время съемок
"Течение тянуло вниз". Ведущий тревел-шоу чуть не погиб во время съемок
Крупнейший курортный остров страны сдают за $80 тыс.
Крупнейший курортный остров страны сдают за $80 тыс.
Ведущая Хвостова встретила &quot;принцессу вина&quot; в долине Рейна
Ведущая Хвостова встретила "принцессу вина" в долине Рейна
&quot;Кухня была похожа на лавку мясника&quot;. Показали, как жили в средневековом замке
"Кухня была похожа на лавку мясника". Показали, как жили в средневековом замке
Ведущая Хвостова экстремально полетала в долине Рейна
Ведущая Хвостова экстремально полетала в долине Рейна
Видео
Все видео
Гондолы в Венеции снова катают пассажиров
Гондолы в Венеции снова катают пассажиров
"Туроператоры брутально врут!" - глава МИД призвал отказаться от поездок заграницу
"Туроператоры брутально врут!" - глава МИД призвал отказаться от поездок заграницу
Подвижные тиранозавр и диплодок: в Карпатах открыли парк динозавров
Подвижные тиранозавр и диплодок: в Карпатах открыли парк динозавров
Вулкан и капище - малоизвестные исторические места
Вулкан и капище - малоизвестные исторические места
На украинских Мальдивах цветут орхидеи
На украинских Мальдивах цветут орхидеи
Интервью
1/5
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
1 Просмотров: 1026
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 324
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 1314
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 5328
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
8 Просмотров: 684
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
14 января 2021
Просмотров: 558
Забута усмішка
Років за 10 до смерті мати загорілася ідеєю — зробити сімейний альбом. Починаючи зі старих пожовклих фото з їхніми загадковими історіями аж до ...
пятница, 15 января 2021 20:08

"Тайка искала собутыльника". Ведущая тревела выполняла обязанности "дринкбади"

  Комментировать

Ведущая проекта "У кого больше" Ольга Манько заранее нашла вакансию личной ассистентки богачки в Таиланде. Должность называется "дринкбади". От ведущей требовалась готовность выпить алкогольных напитков с работодателем.

"Я шла на работу к богатой тайки обычной помощницей. В условиях было отмечено, что должен выполнять все ее задачи. Например, пойти на пробежку или выгулять собаку. А получилось так, что моя тайка искала больше собутыльника - "дринкбади", а не помощницу. Видимо, у нее в жизни был такой период, когда хотелось выпить. Поэтому и мне пришлось с ней тусить. Я не искала эту профессию - вообще много не пью. А моя тайка вливала в себя литры алкоголя и каким-то чудом оставалась трезвой . Я пыталась делать вид, что пью. Это был странный опыт. Частично работа, а частично мы развлекались, как подруги", - рассказала ведущая проекта, которое показывает "Новий канал".

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"
  Манько наливала шампанское работодательнице во время утренней пробежки тоже.
Манько наливала шампанское работодательнице во время утренней пробежки тоже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ведущего тревела отправили собирать галлюциногенный мед гималайских пчел

Манько наливала шампанское работодательнице во время утренней пробежки тоже.

Ведущие Ольга Манько и Максим Узол показали в своем блоге на YouTube космический объект на Львовщине. Они рассказали, что в Центр космических исследований и связи можно попасть только по предварительной регистрации.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Тайка искала собутыльника". Ведущая тревела выполняла обязанности "дринкбади"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
января

Карикатура стала официальным символом партии

Зеленский дал силовикам 2 недели выяснить все о "пленках Гончарука"

Заработала крупнейшая энциклопедия в истории человечества

Кличко хуком слева нокаутировал молодого Уайлдера

Горбачев призвал уничтожить ядерное оружие

Утвердили новый гимн Украины

Начался суд над националистами

Построили Пентагон

Первого шляпника считали сумасшедшим

Пилот посадил самолет на реку

Состоялась попытка коммунистического переворота

Каддафи захватил власть

Вышла последняя серия "Санта-Барбары"

Самое читаемое
&quot;Не за что лечиться. Уйду с удовольствием&quot; - мужчина всколыхнул сеть страшным сообщением
"Не за что лечиться. Уйду с удовольствием" - мужчина всколыхнул сеть страшным сообщением 2 Просмотров: 21718
Абсолютно голая Зои Кравиц сексуально позирует с персиком во рту
Абсолютно голая Зои Кравиц сексуально позирует с персиком во рту
5
 2 Просмотров: 12610
Раскованная модель едва удержала обнаженную пышную грудь: горячие фото
Раскованная модель едва удержала обнаженную пышную грудь: горячие фото
8
 Просмотров: 10044
Ирэна Карпа захватила сеть снимками в стиле ню и поделилась советами для частных фотосессий
Ирэна Карпа захватила сеть снимками в стиле ню и поделилась советами для частных фотосессий
6
 Просмотров: 7587
Из колонии сбежали двое заключенных: показали фото разыскиваемых
Из колонии сбежали двое заключенных: показали фото разыскиваемых Просмотров: 7461
Путешествия
"Течение тянуло вниз". Ведущий тревел-шоу чуть не погиб во время съемок
"Течение тянуло вниз". Ведущий тревел-шоу чуть не погиб во время съемок
5
 Просмотров: 189
Выделили 697 млн грн на финансирование партий
Выделили 697 млн грн на финансирование партий Просмотров: 63
Крупнейший курортный остров страны сдают за $80 тыс.
Крупнейший курортный остров страны сдают за $80 тыс.
7
 1 Просмотров: 918
Ведущая Хвостова встретила "принцессу вина" в долине Рейна
Ведущая Хвостова встретила "принцессу вина" в долине Рейна
5
 Просмотров: 153
"Кухня была похожа на лавку мясника". Показали, как жили в средневековом замке
"Кухня была похожа на лавку мясника". Показали, как жили в средневековом замке
9
 Просмотров: 2979
Больше всего комментируют
8
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
5
Хомчак вызвал возмущение заявлением о "хороших" россиянах
4
Офис президента сотрудничает с Медведчуком и его каналами - депутатка
3
Горнолыжные курорты проверят на соблюдение карантина
2
Абсолютно голая Зои Кравиц сексуально позирует с персиком во рту
Голосов: 1984
Голосование Где вы планируете провести новогодние праздники?
  • В Карпатах
  • На горнолыжном курорте в Европе
  • Уеду в теплые края
  • Дома
  • Я буду работать на Новый год
  • Другой ответ (в комментариях)
Просмотреть