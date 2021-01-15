"Тайка искала собутыльника". Ведущая тревела выполняла обязанности "дринкбади"

Ведущая проекта "У кого больше" Ольга Манько заранее нашла вакансию личной ассистентки богачки в Таиланде. Должность называется "дринкбади". От ведущей требовалась готовность выпить алкогольных напитков с работодателем.

"Я шла на работу к богатой тайки обычной помощницей. В условиях было отмечено, что должен выполнять все ее задачи. Например, пойти на пробежку или выгулять собаку. А получилось так, что моя тайка искала больше собутыльника - "дринкбади", а не помощницу. Видимо, у нее в жизни был такой период, когда хотелось выпить. Поэтому и мне пришлось с ней тусить. Я не искала эту профессию - вообще много не пью. А моя тайка вливала в себя литры алкоголя и каким-то чудом оставалась трезвой . Я пыталась делать вид, что пью. Это был странный опыт. Частично работа, а частично мы развлекались, как подруги", - рассказала ведущая проекта, которое показывает "Новий канал".

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового каналу" Манько наливала шампанское работодательнице во время утренней пробежки тоже.

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Манько наливала шампанское работодательнице во время утренней пробежки тоже.

Ведущие Ольга Манько и Максим Узол показали в своем блоге на YouTube космический объект на Львовщине. Они рассказали, что в Центр космических исследований и связи можно попасть только по предварительной регистрации.