"Такое впечатление, что машина времени забросила тебя в СССР" - Манько и Узол посещали космический объект на Львовщине

Ведущие Ольга Манько и Максим Узол показали в своем блоге на YouTube космический объект на Львовщине. Они рассказали, что в Центр космических исследований и связи можно попасть только по предварительной регистрации.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового каналу" Супруги показали режимный объект

"Перед посещением мы отправили свои паспортные данные, их проверила СБУ, только после этого получили разрешение на экскурсию. Это одна из самых мощных станций в Европе и крупнейшая в Украине. На территории есть 2 большие антенны - 25 и 35 м в диаметре. Большую недавно модернизировали и теперь это радиотелескоп весом 290 т", - рассказал Узол.

Ведущие "Нового канала" отметили, что центр открыли в 1974 году, основной функцией которого была связь. Первая межправительственная прямая связь Москвы с Вашингтоном прошла благодаря этой антенне.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового каналу" Супруги показали режимный объект

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"В большей антенне после модернизации все лаконично. Вместо габаритных пультов - компьютер, а 3 этажа железяк заменяет 1 шкаф. А вот осовременивания меньшей, весом 270 т, запланированное на 2021. Поэтому, когда заходишь внутрь сейчас, есть впечатление, что машина времени забросила тебя в СССР. Хотя вся техника там работает. Интересно, что в 2019 году с одной из этих антенн отправили в космос 100 тыс. детских рисунков с мечтами. Они достигнут определенной планетарной системы в течение 40 лет", - отмечает ведущий.

Ведущие Ольга Манько и Максим Узол показали, куда поехать в Львовской области за впечатлениями и красивыми фото. Пара ведущих "Нового канала" в своем тревел-блоге на YouTube показали не слишком известные, но не менее интересные туристические места Львовской области.