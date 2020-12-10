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четверг, 10 декабря 2020 11:41

Ведущие Манько и Узол показали неизвестные туристические места Львовщины
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Ведущие Ольга Манько и Максим Узол показали, куда поехать в Львовской области за впечатлениями и красивыми фото

Подгорецкий, Олешский, Золочевский замки – это те достопримечательности, куда едет турист во время путешествия во Львов. Но на этом путешествие не заканчивается, ведь это не все чудеса Украины, которые "живут" на Львовщине. Пара ведущих "Нового канала" в своем тревел-блоге на YouTube показали не слишком известные, но не менее интересные туристические места Львовской области.

1. Охотничий домик Стир

Сказочный дом на озере входит в охотничье хозяйство Стир в селе Збруи. Таких домов в Украине только 2 – более известный и раскрученный в Житомирской области и этот, во Львовской.

"Выглядит 2-этажный дом суперксазочно. Он сделан из темного дерева, поэтому на фоне леса выглядит очень мистически. Когда заходишь внутрь, кажется, что везде полки с книгами, но на самом деле это такая доска, как паркет. Поражает люстра с рогами оленя. Но выбиваются из интерьера кресла, которые были, наверное, в каждом советском актовом зале", – рассказывает ведущая.

2. Чертов камень

Следующее удивительное и чем-то мистическое место находится в селе Подкамень. На верхушке небольшой горы стоит огромный камень, который называют чертовым.

"Непонятно, как эта камень здесь появилась, но есть несколько объяснений. В древние времена пришли монахи и сделали здесь монастырь. Об этом узнал черт и так разозлился, что улетел в Карпаты, оторвал камень и бросил в монастырь. Но сил у него не хватило, в монастырь он не попал, и камень упал здесь. Но есть еще и скучный вариант. 11 млн лет назад вокруг было Сарматское море, а этот камень – коралловый риф на его дне", - говорит ведущий.

Ведущие показали неизвестные локации Львовщины
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"
Ведущие показали неизвестные локации Львовщины
Ведущие показали неизвестные локации Львовщины
Ведущие показали неизвестные локации Львовщины
Ведущие показали неизвестные локации Львовщины

3. Подземная церковь в Монастыре

В том же селе Подкамень находится монастырский комплекс XVIII века. Его название – Монастырь происхождения дерева Христа. Во времена советской власти здесь был концлагерь для украинского духовенства. Потом – тюрьма, психоневрологический диспансер, конюшня, гараж и псарня.

"Главная часть монастыря – бронзовая Богоматерь. Ходят легенды, что во время воинствующего атеизма она почернела, а когда вернулись монахи, то начала очищаться", - рассказывает Узол.

При Монастыре есть подземная церковь.

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"Как-то реставрировали главную церковь, поэтому создали подземную. Но так привыкли к ней, что решили оставить. Храм довольно тесный. Расписанный потолок, кованая люстра дают ощущение, будто ты телепортировался в Киевскую Русь. Но больше всего поразило, что в монастыре работает психоневрологический диспансер. Здесь до сих пор лечат душевнобольных женщин, и из здания даже слышны крики", - добавляет ведущий.

Интересное и необычное о Казахстане узнали во время путешествия ведущие тревела "Орел и Решка". Западный Казахстан - это место невероятно красивых пустынных пейзажей, приветливых и открытых людей. Именно туда отправилась команда Тревел, который показывает "Новый канал". Ведущие программы Василиса Хвостова и Антон Зайцев не только насладились уик-эндом и испробовали на себе традиции страны. Они также узнали факты о Казахстане, которые точно вас удивят.

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