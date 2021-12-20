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понедельник, 20 декабря 2021 22:06

"Как локация в компьютерной игре" - нашли деревню, погребенную под песком в Эмиратах
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В тревеле "Орел и Решка. Земляне" показали, чем может поразить мощь стихии. О том, что пустыня может забрать себе все, что захочет, знают не понаслышке жители Объединенных Арабских Эмиратов. Они научились сосуществовать с ней.

Эмирати, как называют местных, показали мощь пустыни Руб-эль-Хали ведущему тревел-шоу на "Новом канале" Кириллу Макашову.

"Руб-эль-Хали занимает две трети ОАЭ. Это большой песчаный монстр. Пустыня никак не смирится с тем, что люди строят посреди нее города и дороги. Она постоянно пытается вернуть свои владения. И часто побеждает", - рассказал он.

В 70 км от города Шарджа, на юге от города Аль-Мадам, расположена деревня, которая "съела" пустыню.

В тревеле показали, как пустыня "съела" деревню
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"
В ветреные ночи приходилось дежурить, чтобы дверь не засыпало
Аль-кутби каждое утро расчищали улицы и выметали из домов песок, который проникал сквозь мельчайшие отверстия
В тревеле показали, как пустыня "съела" деревню
50 лет назад эти дома построили для племени аль-кутби, которые являются представителями коренных эмиратов

"Выглядит немного жутко, как локация в какой-то компьютерной игре", - отметил ведущий.

50 лет назад эти дома построили для племени аль-кутби, которые являются представителями коренных эмиратов. Но песок подступал к домам. В ветреные ночи приходилось дежурить, чтобы дверь не засыпала. Аль-кутби каждое утро расчищали улицы и выметали из домов песок, который проникал сквозь мельчайшие отверстия.

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"Они терпели проделки пустыни целых 30 лет, но так и не смогли ее победить. Им пришлось навсегда покинуть свои дома. Трудно представить, что они чувствовали, насколько сложно было все покинуть. Здесь прекрасно видно, что будет с ОАЭ, если местные жители когда-нибудь прекратят бороться с пустыней", - добавил Макашов.

Воскресенье для сицилийцев – семейный день. Перед тем, как собраться вместе за обедом, они ходят в церковь. Туда и отправился ведущий тревел-шоу "Орел и Решка. Земляне" Кирилл Макашов, чтобы узнать о воскресных традициях жителей Сицилии.

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