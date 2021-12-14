Сицилийский священник признался, о чем молятся мафиози и сдает ли он их в полицию

Воскресенье для сицилийцев – семейный день. Перед тем, как собраться вместе за обедом, они ходят в церковь.

Туда и отправился ведущий тревел-шоу "Орел и Решка. Земляне" на "Новом канале" Кирилл Макашов, чтобы узнать о воскресных традициях жителей Сицилии.

"Если на Сицилии прийти в церковь в воскресенье, то перед глазами пронесется целый калейдоскоп событий. Например, я увидел шествие в честь явления Божьей матери, торжественную службу и, конечно же, крещение", - отметил мужчина.

На острове Сицилия шутят: жизнь слишком суровая, без второго отца не обойтись. На этот случай есть крестные. Там крещение – способ иметь нужные связи. Поэтому у мэров может быть по 20 крестников, а в боссов мафии – по 50.

Также местные жители ходят на исповедь. Многие сожалеют, что плохо обращались с семьей или на работе, или украли что-то, как-то нечестно получили деньги. Или каются, что давно не ходили в церковь.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

"Исторически так сложилось, что из-за фильмов и книг о мафии Сицилия связано с этим словом, оно все еще остается в менталитете людей. Но уже сознание людей постепенно меняется", - рассказал падре Антонио.

Каяться в грехах приходят мафиози и даже киллеры. Но священник не сдает их полицию.

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"Сердце Бога это одно, а человеческий суд это другое. Единственное, что я могу - убедить человека рассказать полиции о грехе", - подчеркнул падре.

Ведущий тревел-шоу "Орел и Решка. Земляне" Кирилл Макашов перенесся во времена легендарных воинов. Он побывал в деревне Стурхольмен, в 80 км от шведской столицы Стокгольм. Там когда-то жили викинги.