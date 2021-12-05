Носили шерсть и шлем без рогов: как жили викинги в шведском селе

Ведущий тревел-шоу "Орел и Решка. Земляне" Кирилл Макашов перенесся во времена легендарных воинов. Он побывал в деревне Стурхольмен, в 80 км от шведской столицы Стокгольм. Там когда-то жили викинги.

Макашов решил стать одним из воинов в очередном выпуске тревела на "Новом канале". Он встретился с Бриттой. Она - не просто переодетый гид, а настоящая археолог, которая с мужем и волонтерами воспроизвела поселения викингов до мельчайших подробностей. А теперь принимает у себя шведов, которым надоела офисная работа, и которые хотят прикоснуться к своим корням.

"Погружение в жизнь викингов начинается с одежды. Они обязательно носили шерсть – однотонная была у бедных, а у богатых – разноцветная одежда. Нижнюю одежду шили из льна, она была чем-то изысканной. Вы спросите: а где шлем с рогами? А не было никаких рогов. Это выдумка художника Карла Деплера. Ему нужно было нарисовать эффектные костюмы для оперы, вот и нафантазировал, а другие поверили. На самом деле викинги носили просто шапки", - удивил Макашов.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

У викингов не было многих привычных нам вещей, потому все приходилось делать своими руками. Например, разжигать огонь. Еще им нужны были веревки – без них нельзя ни рубашку подвязать, ни корабль на воду спустить. Супермаркетов в то время не было, поэтому вязали веревки сами - из крапивы. Вечером викинги собирались вместе и пили. В обычные дни – компоты, а на праздники – медовуху.

"Викинги не могли без магии и разговоров с предками. Чтобы они не делали: шли в поход или на рыбалку, хотели выжить или умереть - на все был свой ритуал с духами и бубном", - добавил ведущий.

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Поскольку викинги ходили в очень дальние походы, их деревни годами оставались без мужчин. Пока те грабили Париж или Гамбург, женщины выращивали детей, пахали поля и защищали деревни от врагов, пока на горизонте не появлялся корабль.

Ведущий тревела "Орел и Решка. Земляне" Кирилл Макашов рассказал, в чем суть одного из течения религии - бекташизма. По статистике, 70% албанцев называют себя мусульманами. Но если сравнивать со строгим мусульманским Пакистаном, то в Албании к религии относятся по-другому.