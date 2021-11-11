Можно есть свинину и не носить хиджаб: албанцы основали свое исламское течение

Ведущий тревела "Орел и Решка. Земляне" Кирилл Макашов рассказал, в чем суть одного из течения религии - бекташизма. По статистике, 70% албанцев называют себя мусульманами. Но если сравнивать со строгим мусульманским Пакистаном, то в Албании к религии относятся по-другому.

Албанки свободно гуляют и встречаются с подругами, чего не скажешь о пакистанских девушках, которых почти не встретишь на улице. Об этом рассказал Макашов в очередном выпуске шоу на "Новом канале".

"В Пакистане женщины замотаны во все черное, а в этой балканской стране носят декольте размером с Марианскую впадину. Албанские мужчины тоже могут не соблюдать заповеди ислама. Они спокойно могут выпить бокал пива и закусить свиной колбаской", - поделился ведущий.

Местные говорят, что их основная религия – албанство. Их называют "недоразумением на карте исламского мира", но сами албанцы называют себя modern Muslims – "современные мусульмане".

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

"Албанцев постоянно заставляли менять веру. То им принесли православие, то обращали в ислам, а во время правления диктатора Энвера Ходжи вообще запретили любую веру под страхом смертной казни", - отметил ведущий.

Сегодня в Албании популярно особое течение - бекташизм. Его религиозный лидер – Эдмонд Брахимай.

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"В бекташизме мы уважаем всех. Мужчины и женщины здесь равны и могут молиться в одном месте. Женщины могут не носить хиджаб, ведь качества человека не зависят от его одежды. В бекташизме человек свободен, он может есть и пить все, что хочет и когда хочет. Люди молятся утром и вечером, а днем ​​работают. Но молиться можно и во время работы, и лежа в постели, потому что бог повсюду", - рассказал он.

Ведущий тревел-шоу "Орел и Решка. Земляне" Кирилл Макашов побывал в пакистанской церкви для трансгендеров. Он рассказал, с какими ограничениями они сталкиваются. В Пакистане живут более 200 тыс. трансгендеров.