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суббота, 16 октября 2021 06:10

Пакистанские трансгендеры создали свою церковь
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Ведущий тревел-шоу "Орел и Решка. Земляне" Кирилл Макашов побывал в пакистанской церкви для трансгендеров. Он рассказал, с какими ограничениями они сталкиваются. В Пакистане живут более 200 тыс. трансгендеров.

Макашову в очередном выпуске на "Новом канале" рассказывали, что в школе их обзывали и били.

"Пришлось бросить учебу, потом родители выгнали из дома, а впоследствии - и из родного села", "Я ушла из дома в 16 лет, мой отец отрекся меня, я вынуждена была делать плохие вещи, чтобы выжить, теперь замаливаю свои грехи", - рассказывали ведущему в пакистанской церкви.

Ведущий тревел-шоу "Орел и Решка. Земляне" Кирилл Макашов побывал в пакистанской церкви для трансгендеров
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"
Ведущий тревел-шоу "Орел и Решка. Земляне" Кирилл Макашов побывал в пакистанской церкви для трансгендеров
Ведущий тревел-шоу "Орел и Решка. Земляне" Кирилл Макашов побывал в пакистанской церкви для трансгендеров
Ведущий тревел-шоу "Орел и Решка. Земляне" Кирилл Макашов побывал в пакистанской церкви для трансгендеров

В 2020 году пакистанские трансгендеры создали церковь евнухов (так называют трансгендеров в Южной Азии. - Gazeta.ua). Христианство приняли за основу, но адаптировали под себя.

"Сказать, что это выглядит необычно - ничего не сказать. Особенно если не забывать, что находишься в Пакистане - мусульманской стране", - поделился Макашов.

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Пакистанским трансгендерам четыре года назад выдали паспорта, где в графе "пол" написано "Х". Но даже после официального признания, они не могут получить образование в Пакистане, их отказываются лечить и никто не берет на работу.

Ведущий тревел-шоу Кирилл Макашов поделился, что однажды во время съемок к нему приставал транссексуал в Гондурасе. Он этого никак не ожидал.

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