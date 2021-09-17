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пятница, 17 сентября 2021 19:05

"На улице опасно: могут побить, обокрасть, изнасиловать" - как выживают транссексуалы в Гондурасе

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Ведущий тревел-шоу Кирилл Макашов поделился, что однажды во время съемок к нему приставал транссексуал в Гондурасе. Он этого никак не ожидал.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового канала"
  Торговать телом Виктории не нравится, но на нормальную работу ее не берут из-за того, что она является представительницей ЛГБТ
Торговать телом Виктории не нравится, но на нормальную работу ее не берут из-за того, что она является представительницей ЛГБТ

Макашов рассказал в очередном выпуске шоу "Орел и Решка. Земляне" на "Новом канале", что искал ночлег и потерялся.

"Подошел к женщине, которая стояла на тротуаре, чтобы спросить дорогу. В ответ получил интимное предложение. Диалог, который состоялся в тот вечер между мной и местной проституткой, стал самым удивительным в моей жизни. Потому что во время разговора я увидел у собеседницы кадык", - сказал ведущий.

Ведущий узнал, что проститутка Виктория была ранее Ричардом и она - транссексуал. Но в Гондурасе опасно быть транссексуалом: дела об их убийства здесь даже не расследуются, а убийцами могут оказаться и сами полицейские. Поэтому транссексуалы редко доживают здесь до 33 лет.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового канала"
  Виктория была ранее Ричардом. Она - транссексуал
Виктория была ранее Ричардом. Она - транссексуал

"Пол не меняла, только принимаю гормоны и отрастила волосы. И одеваюсь, как женщина. Сделать операцию по изменению пола - мечта большинства транссексуалов. Но это очень дорого, у меня нет таких денег. А даже если когда-то и будут, надо ехать в другую страну: в Гондурасе точно никто не сделает такую ​​операцию. Нас дискриминируют в этой стране. Мы не можем, например, официально изменить свои имена. Находиться на улице опасно - все смеются, оскорбляют, могут побить ни за что, обокрасть. Полиция - туда же . Они нас презирают, мы для них - не люди. Недавно у меня был случай с парнем на мотоцикле. он подъехал навеселе, хотел без презерватива, не хотел платить. Я отказалась делать это, тогда он набросился на меня, бросил на пол , потянул за волосы и чуть не изнасиловал. Пришлось защищаться, до сих пор есть синяки", - откровенно рассказала она.

Торговать телом Виктории не нравится, но на нормальную работу ее не берут из-за того, что она является представительницей ЛГБТ.

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"Не то, чтобы хорошо зарабатываю, но выживаю. На улице ты никогда не знаешь, удастся сегодня заработать или нет. В месяц я зарабатываю около 7-8 тысяч лемпир (8-9 тысяч гривен. - Gazeta.ua). Иногда клиенты расплачиваются вещами, телефонами. Я бы хотела сменить работу, у меня есть образование. Но когда я посылаю резюме, возникает проблема - по документам я человек, а выгляжу, как женщина. Мне сразу говорят, чтобы я постриглась, одевалась, как мужчина и тогда, может быть, меня возьмут на работу. Мечтаю жить в стране, где можно быть собой и иметь нормальную работу. Где можно чувствовать себя свободно", - добавила она.

Большинство гватемальцев живет на $5 в день. Тысячи жителей бедных районов выживают благодаря свалке: они роются в мусоре, чтобы прокормить себя и семью.

Через ужасный запах мусора никому не нравится здесь жить. Ежедневно житель зоны 3 рискует не вернуться домой: на помойке регулярно случаются оползни. Лавины из мусора уже похоронили сотни людей. Поэтому откопать скелет в отходах - обычное дело для местных. Но на свалке можно найти пищу, а также заработать: найти вещи на продажу, сдать картон и пластиковые бутылки. Кроме сортировки мусора, другой работы здесь нет. В среднем зарабатывают за неделю $78.

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