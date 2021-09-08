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четверг, 09 сентября 2021 06:20

Выживают благодаря тому, что роются в мусоре по 12 ч. в день - как и где живут бедные гватемальцы
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Большинство гватемальцев живет на $5 в день. Тысячи жителей бедных районов выживают благодаря свалке: они роются в мусоре, чтобы прокормить себя и семью.

Тысячи жителей бедных районов выживают благодаря свалке
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"
Тысячи жителей бедных районов выживают благодаря свалке
Ведущий Кирилл Макашов был в зоне 3
Тысячи жителей бедных районов выживают благодаря свалке

Об этом рассказал в одном из выпусков "Орла и решки. Земляне" на "Новом канале" Кирилл Макашов.

"По собственной воле я бы никогда в жизни не пошел в опасные районы. Но по правилам этого сезона я был обязан увидеть, как и где живут бедные гватемальцы. Я ходил в зону 3 - это один из неблагоприятных районов. Все, что там находится - или взято из свалки, или построено на деньги, заработанные на свалке. Зона 3 - это зона мусорщиков. Они выживают за счет большой свалки в Гватемале. На мусор, как муравьи на хлебную крошку, слетаются стервятники и жители зоны 3. С утра до ночи люди копаются в мусоре, чтобы отрыть что-то ценное - от пластика и картона до случайно выброшенных золотых украшений", - поделился он.

Через ужасный запах мусора никому не нравится здесь жить. Ежедневно житель зоны 3 рискует не вернуться домой: на помойке регулярно случаются оползни. Лавины из мусора уже похоронили сотни людей. Поэтому откопать скелет в отходах - обычное дело для местных. Но на свалке можно найти пищу, а также заработать: найти вещи на продажу, сдать картон и пластиковые бутылки. Кроме сортировки мусора, другой работы здесь нет. В среднем зарабатывают за неделю $78.

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"Страна очень бедная потому, что тонет в коррупции, возможности перерабатывать мусор нет. Местный рассказал, что работает на свалке, потому что его никуда не возьмут работать без образования и из-за возраста. Странная отговорка, потому что он работает на свалке уже 40 лет, а 40 лет назад он не был старым. Но гватемальцы не из ленивых. Если бы были такими, то ничего не могли бы собрать, а так - роются на свалке по 12 часов в день", - добавил Макашов.

Ведущий тревел-шоу Антон Зайцев побывал на островах Кабо-Верде. Во время съемок он познакомился с активистами, которые пытаются сохранить вид редких птиц - фаэтонов. Это белые птички среднего размера, которые живут у моря и океанов. На острове Сал они гнездятся на скалистых кручах. Долгое время охотники охотились за ними ради хвостовых перьев, которые продавали для украшений.

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