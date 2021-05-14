"Такие обаятельно нелепые" - ведущий тревела усыновил птицу за $ 145

Ведущий тревел-шоу Антон Зайцев побывал на островах Кабо-Верде. Во время съемок он познакомился с активистами, которые пытаются сохранить вид редких птиц - фаэтонов. Это белые птички среднего размера, которые живут у моря и океанов. На острове Сал они гнездятся на скалистых кручах. Долгое время охотники охотились за ними ради хвостовых перьев, которые продавали для украшений.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового канала" Ведущий усыновил фаэтона

"Эти птицы выглядят, как плод любви голубя и чайки. Такие обаятельно нелепые", - отметил ведущий тревела "Орел и Решка. Чудеса света", что показывает "Новый канал".

Орнитологи чипируют птиц и отслеживают, куда они летают и здоровы. В фаэтонов берут анализ крови: если в результате найдут токсины, то это означает, что болеет не только фаэтон, а вся экосистема острова. Для того, чтобы финансово поддержать активистов, Зайцев усыновил фаэтона за $145. Каждый желающий может получить такую ​​услугу.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового канала" Ведущий усыновил фаэтона

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Тела были найдены посреди пустыни". В мировой столице убийств погибают около 15 человек в день

"Вас будут информировать о состоянии птички, а еще дают возможность выбрать ей имя. Взъерошенные оперение, красный клюв. Это же Вася (соведущая Зайцева Василиса Хвостовая, - Gazeta.ua). Приятно быть отцом экзотической птицы. Приеду домой - еще голубя усыновлю", - добавил ведущий.

Ведущая тревел-шоу Василиса Хвостова побывала в Сальвадоре, где посетила индейцев пипили. Они чтят традиции предков и до сих пор проводят древние ритуалы.