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четверг, 22 апреля 2021 15:19

Ведущая тревела приняла участие в ритуале ради искренней любви

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Ведущая тревел-шоу Василиса Хвостова побывала в Сальвадоре, где посетила индейцев пипили. Они чтят традиции предков и до сих пор проводят древние ритуалы.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового канала"
  Хвостова стала участницей ритуала во время съемок шоу
Хвостова стала участницей ритуала во время съемок шоу

Хвостова стала участницей ритуала во время съемок шоу "Орел и Решка. Чудеса света", что показывает "Новый канал". Женщина отметила, что сначала ее "заявку" должны одобрить старейшины. После того, как они согласились, шаманы отвели ее в специальное место. Там она прошла древний обряд.

"Все ритуалы пипили связанные с природой, поэтому проводятся под открытым небом. Началось все с очистки - меня окурили дымом от трав, который лишает тревоги, злых помыслов и негативной энергии. Далее мне нужно было снять обувь, чтобы почувствовать силу природы. Только после этого начался обряд", - отметила ведущая.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового канала"
  Хвостова стала участницей ритуала во время съемок шоу
Хвостова стала участницей ритуала во время съемок шоу

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Сначала шаман обратился к духам и природе и попросил их быть благосклонными. Затем участники ритуала и шаман вызвали священный огонь. После того, как ведущая озвучала желание, огонь задабривали: бросили в него корицу и кунжут. Напоследок огня поблагодарили за то, что он выполнит желание. Хвостова загадала искреннюю любовь.

Ведущая тревел-шоу Василиса Хвостова рассказала, как козел стал мэром техасского города Лахитас. Его зовут Клей Генри. В гости к мэру надо брать угощение, что и сделала Хвостова.

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