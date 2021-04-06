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среда, 07 апреля 2021 10:26

Пьет пиво и развлекает туристов: ведущая познакомилась с мэром-козлом
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Ведущая тревел-шоу Василиса Хвостова рассказала, как козел стал мэром техасского города Лахитас. Его зовут Клей Генри. В гости к мэру надо брать угощение, что и сделала Хвостова.

"Однажды в местном баре один приезжий заявил, что станет мэром. В ответ услышал, что если всякие иногородние козлы могут претендовать на позицию мэра, то и местный козел тоже сможет. Ведь он тоже пьет пиво. В результате на ближайших выборах этот козел и победил. С тех пор в Лахитас в мэры города выбирают только козлов. Главная обязанность местного мэра - развлекать туристов, распивая свой любимый напиток. То есть, пиво", - рассказала ведущая тревел-шоу "Орел и Решка. Чудеса света" на "Новом канале".

Мэром американского города выбрали козла
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"
Мэром американского города выбрали козла
Мэром американского города выбрали козла

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Сначала мэром Лахитаса стал козел Клей Генри-старший. 1992-го его убил сын в драке за самку. Пост мэра занял Клей Генри-младший. Потом - Клей Генри Третий, которого местный кастрировал за того, что козел выпил его пиво.

Ведущий Антон Зайцев во время путешествия Мексикой решил посмотреть на чудо света - пустыню Чиуауа. Она расположена в городе Сьюдад-Хуарес, который считается мировой столицей убийств. 2009 года Сьюдад-Хуарес стал самым криминогенным городом мира. За год почти 3 тыс. человек умерли в городе от насильственной смерти.

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