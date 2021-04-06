"Тела были найдены посреди пустыни". В мировой столице убийств погибают около 15 человек в день

Ведущий Антон Зайцев во время путешествия Мексикой решил посмотреть на чудо света - пустыню Чиуауа. Она расположена в городе Сьюдад-Хуарес, который считается мировой столицей убийств.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

2009 года Сьюдад-Хуарес стал самым криминогенным городом мира. За год почти 3 тыс. человек умерли в городе от насильственной смерти. Ведущий тревел-шоу "Орел и Решка. Чудеса света", которое показывает "Новый канал", рассказал, что в драках здесь погибают около 15 человек ежедневно.

"Еще говорят, что именно через этот город в США попадает больше наркотиков", - добавил Зайцев.

Ведущий рассказал про убийства женщин в Сьюдад-Хуарес, за которые до сих пор осуждены единицы.

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"В 1990-х годах в Сьюдад-Хуарес были убиты около 400 женщин. Следствие доказало, что перед исчезновением все они садились в автобус - власти задержали несколько водителей автобусов, но вину признал только один. Тела некоторых жертв были найдены прямо посреди пустыни. Все они работали на американо-мексиканских предприятиях вдоль границы. За одной из версий, эти массовые убийства - расплата безработных мужчин, недовольных тем, что женщины якобы отбирают у них работу", - отметил он.

Звездная пара Владимир Дантес и Надя Дорофеева снялись в одном из выпусков тревел-шоу. Они стали ведущими "Орла и Решки. 10 лет", и отправились на съемки в Иорданию. Певица впервые приняла участие в съемках такого шоу. Она отметила, что считала работу в тревеле гораздо легче.