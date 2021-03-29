Побывали в Иордании: Дантес и Дорофеева стали ведущими тревел-шоу

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Звездная пара Владимир Дантес и Надя Дорофеева снялись в одном из выпусков тревел-шоу "Орел и Решка. 10 лет". Они стали ведущими и отправились на съемки в Иорданию.

Певица впервые приняла участие в съемках такого шоу. Она отметила, что считала работу в тревеле гораздо легче.

"График очень насыщенный, за тобой повсюду следуют камеры, хочется все показать. Мало кто понимает, как артистам в концертном туре. А я теперь знаю, что быть ведущей этого тревела непросто, но интересно", - рассказала Дорофеева.

У Дантес есть опыт: ранее он был ведущим другого тревел-шоу и побывал в 75 странах.

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"Когда-то я приходил на кастинг "Орла и решки", но что-то не помню, чтобы был ведущим по сей день. Классно, что сейчас нас с Надей позвали стать частью этого проекта. Вылететь куда-то в эру пандемии - это восторг. Вспомнить, что такое путешествия, общение с людьми, увидеть радостные лица - всегда приятно и круто", - сказал артист.

Артистка Верка Сердючка стала ведущей тревел-шоу "Орел и Решка. Новый сезон". Она проведет финальный выпуск 10-го сезона вместе со звездной мамой и певицей Верой Брежневой.