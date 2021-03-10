Путешествовали Барселоной: Брежнева и Сердючка стали ведущими тревел-шоу

Фото: instagram.com/v_serduchka

Артистка Верка Сердючка стала ведущей тревел-шоу "Орел и Решка. Новый сезон". Она проведет финальный выпуск 10-го сезона вместе со звездной мамой и певицей Верой Брежневой.

Кадрами со съемок звезда поделилась в Instagram. Фото были сделаны в аэропорту испанской Барселоны.

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"Сняли заключительный выпуск звездного сезона. Мы не случайно пригласили ведущими этого выпуска Верку Сердючку и Веру Брежневу. Ведь этот уикенд мы не будем ходить по музеям и рассматривать городские достопримечательности Барселоны. Мы будем праздновать. А какой праздник без "Вечериночкы" и "Хорошо, все будет хорошо"?", - отметила генеральный продюсер тревел-шоу, которое показывает "Новый канал", Елена Синельникова.

Музыкант Иван Дорн, который стал ведущим тревел-шоу во 2-м выпуске, жил в португальском дворце Буссако. До него там останавливались писательница Агата Кристи и японский император.