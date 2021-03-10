 
Ексклюзивы
1/5
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Просмотров: 450
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Просмотров: 882
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
Просмотров: 621
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Просмотров: 2007
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
Просмотров: 1188
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 243
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 2043
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 954
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Просмотров: 297
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
Просмотров: 1377
Фото
Все фото
4
4
18
19
5
Путешествовали Барселоной: Брежнева и Сердючка стали ведущими тревел-шоу
Путешествовали Барселоной: Брежнева и Сердючка стали ведущими тревел-шоу
&quot;Можно заработать от 89 до 267 грн за добычу&quot;. Ведущий ловил ящериц на индонезийском острове
"Можно заработать от 89 до 267 грн за добычу". Ведущий ловил ящериц на индонезийском острове
Посткоммунистический Лаос напоминает Украину - писательница
Посткоммунистический Лаос напоминает Украину - писательница
Храмы стоят во влажном тропическом лесу в объятиях деревьев - писательница о Камбодже
Храмы стоят во влажном тропическом лесу в объятиях деревьев - писательница о Камбодже
Иван Дорн спал на кровати португальского короля
Иван Дорн спал на кровати португальского короля
Видео
Все видео
Рождество на Карибах - как карантин может помочь в осуществлении желаний
Рождество на Карибах - как карантин может помочь в осуществлении желаний
Гондолы в Венеции снова катают пассажиров
Гондолы в Венеции снова катают пассажиров
"Туроператоры брутально врут!" - глава МИД призвал отказаться от поездок заграницу
"Туроператоры брутально врут!" - глава МИД призвал отказаться от поездок заграницу
Подвижные тиранозавр и диплодок: в Карпатах открыли парк динозавров
Подвижные тиранозавр и диплодок: в Карпатах открыли парк динозавров
Вулкан и капище - малоизвестные исторические места
Вулкан и капище - малоизвестные исторические места
Интервью
1/5
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 243
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 243
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 2043
Бизнес в Украине: почему женщины уступают мужчинам
Бизнес в Украине: почему женщины уступают мужчинам
Просмотров: 216
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 954
Колонка
Павел Щирица
Павел Щирица
09 марта 2021
Просмотров: 441
Політика
Хворіти – справа неприємна і недешева. Та якщо вже лікуєшся, шукай спеціаліста. Брат порадив звернутися в державну установу. Оскільки шлунок ...
среда, 10 марта 2021 14:57

Путешествовали Барселоной: Брежнева и Сердючка стали ведущими тревел-шоу
4

  Комментировать

Брежнева и Сердючка стали ведущими тревел-шоу
Фото: instagram.com/v_serduchka
Брежнева и Сердючка стали ведущими тревел-шоу
Брежнева и Сердючка стали ведущими тревел-шоу
Брежнева и Сердючка стали ведущими тревел-шоу

Артистка Верка Сердючка стала ведущей тревел-шоу "Орел и Решка. Новый сезон". Она проведет финальный выпуск 10-го сезона вместе со звездной мамой и певицей Верой Брежневой.

Кадрами со съемок звезда поделилась в Instagram. Фото были сделаны в аэропорту испанской Барселоны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Коснуться европейца - благословение". Ведущая поделилась впечатлениями от Индии

"Сняли заключительный выпуск звездного сезона. Мы не случайно пригласили ведущими этого выпуска Верку Сердючку и Веру Брежневу. Ведь этот уикенд мы не будем ходить по музеям и рассматривать городские достопримечательности Барселоны. Мы будем праздновать. А какой праздник без "Вечериночкы" и "Хорошо, все будет хорошо"?", - отметила генеральный продюсер тревел-шоу, которое показывает "Новый канал", Елена Синельникова.

Музыкант Иван Дорн, который стал ведущим тревел-шоу во 2-м выпуске, жил в португальском дворце Буссако. До него там останавливались писательница Агата Кристи и японский император.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Путешествовали Барселоной: Брежнева и Сердючка стали ведущими тревел-шоу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
марта

Украинский Робин Гуд боролся с панами 23 года

"Мистер Ватсон, зайдите" - сделали сенсационный телефонный звонок

Казначейство выпустило банкноты для финансирования войны

В Швейцарии издали необычного "Кобзаря"

Погибло большинство жителей села

Создали добровольческий батальон для охраны границ с Венгрией

Открыли новые острова в Тихом океане

В результате бомбардировок погибли около 100 тыс. мирных жителей

Первая женщина в мире совершила кругосветное морское путешествие

В результате взрыва на шахте погибли более 1000 шахтеров

Французы захватили территорию в Африке

Христианский террорист убил врача, который делал аборты

Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку

Самое читаемое
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
 3 Просмотров: 70222
Гороскоп на март: кого ждет финансовое процветание и невиданный успех
Гороскоп на март: кого ждет финансовое процветание и невиданный успех
 Просмотров: 14850
Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку
Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку
5
 Просмотров: 12258
Зверское убийство киберполицейской: известен мотив
Зверское убийство киберполицейской: известен мотив Просмотров: 9288
Каким было село Тараса Шевченко 120 лет назад - подборка фото
Каким было село Тараса Шевченко 120 лет назад - подборка фото
20
 Просмотров: 9261
Путешествия
Мошенники придумали новую схему обмана украинских туристов
Мошенники придумали новую схему обмана украинских туристов Просмотров: 675
"Можно заработать от 89 до 267 грн за добычу". Ведущий ловил ящериц на индонезийском острове
"Можно заработать от 89 до 267 грн за добычу". Ведущий ловил ящериц на индонезийском острове
4
 Просмотров: 504
Посткоммунистический Лаос напоминает Украину - писательница
Посткоммунистический Лаос напоминает Украину - писательница
18
 Просмотров: 234
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
 Просмотров: 297
Для путешествий нужно надать справку о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест
Для путешествий нужно надать справку о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест Просмотров: 306
Больше всего комментируют
5
В Конча-Заспе митинговали за освобождение Стерненко
5
Еще не решил - Мендель о втором сроке Зеленского
3
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
3
Израиль не признает вакцину, которой прививают украинцев
3
Ткаченко говорит менять закон о языке
Голосов: 1997
Голосование Где вы планируете провести новогодние праздники?
  • В Карпатах
  • На горнолыжном курорте в Европе
  • Уеду в теплые края
  • Дома
  • Я буду работать на Новый год
  • Другой ответ (в комментариях)
Просмотреть