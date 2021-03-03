Иван Дорн спал на кровати португальского короля

Музыкант Иван Дорн, который стал ведущим тревел-шоу во 2-м выпуске, жил в португальском дворце Буссако. К нему там останавливались писательница Агата Кристи и японский император.

"Жил в настоящем дворце, который был построен предпоследним королем Португалии Карлушем I Мучеником. Сейчас здесь находится отель, в котором останавливаются монархи, президенты, кинозвезды, писатели и прочая знать", - рассказал артист.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Королевский повар выкупил этот дворец после того, как Португалия стала республикой. Позже он устроил в нем отель.

"Дворец построен в стиле неомануелино - это когда свалили в кучу готику, ренессанс, мавританский стиль и добавили восточную нотку. Я раньше видел такое только в музеях. И спал я, кстати, на той же кровати, что и португальский король" - поделился впечатлениями ведущий шоу "Орел и Решка. Новый сезон" на "Новом канале"

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Турист отдаст за ночь в президентском номере €650, в обычном - от €130.

Артист Иван Дорн стал ведущим во 2-м выпуске тревел-шоу "Орел и Решка. Новый сезон" и отправился в Португалию. Там он попробовал странный португальский деликатес - зубастого паразита миногу.