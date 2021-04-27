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вторник, 27 апреля 2021 11:17

Брежнева поделилась крутыми Insta-местами в Барселоне
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Певица Вера Брежнева стала ведущей финальных выпусков тревел-шоу. Она поделилась удачными для фото местами в испанском городе Барселона.

Артистка отметила в шоу "Орел и Решка. 10 лет", которое показывает "Новый канал", что Барселона - это невероятно фотогеничен город.

"Поэтому в поездке заряжайте телефоны и не забудьте посетить мои любимые Insta-места", - сказала она.

Первым звезда назвала Мост поцелуев, или Мост вздохов, который расположен в готическом квартале - в центре города. Он соединяет Дом Правительства Барселоны и Резиденцию Президента. Исполнительница отметила, что это любимое место влюбленных и туристов.

Еще одна достопримечательность готического квартала - фото-мозаика под названием "Поцелуй свободы". Ее открыли в 2014 году на честь 300-летия со дня осады столицы Каталонии в борьбе за испанское наследство.

Артистка поделилась крутыми для фото местами в Барселоне
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"
Певица поделилась лайфхак, как церковь Саграда Фамилия можно разглядеть с необычного ракурса
Фотогеничным звезда назвала Мост поцелуев, или Мост вздохов
Памятка готического квартала - фото-мозаика под названием "Поцелуй свободы"

"Один испанский современный художник попросил прислать своих подписчиков фотографии, на которых они счастливы. Из них он составил фото-мозаику - "Поцелуй свободы". Мозаика олицетворяет для каталонцев свободу: недавно это панно хотели разобрать, но местные жители отстояли свое право на эту свободу и этот символ", - поделилась Брежнева.

Одной из самых известных достопримечательностей Барселоны является церковь Саграда Фамилия. Она строится уже 129 лет по проекту архитектора Антонио Гауди. Певица поделилась лайфхаком, как этот храм можно разглядеть с необычного ракурса.

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"Зайдите в отель Ayre Hotel Rosellon и поднимитесь на его крышу: это можно сделать, даже если вы не его постоялец. Оттуда открывается реально крутой вид", - отметила звезда.

Артистка Верка Сердючка стала ведущей тревел-шоу "Орел и Решка. Новый сезон". Она проведет финальный выпуск 10-го сезона вместе со звездной мамой и певицей Верой Брежневой.

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