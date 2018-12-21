Звезды украинского спорта поразили сеть ярким календарем

Второй год подряд Ассоциация спортивной борьбы Украины выпустила календарь, посвященный прекрасной половине человечества.

В свое время украинские борчихи установили рекорд, трижды победив в командном зачете на чемпионате Европы.

"Миф о том, что борьба - не женское дело, уже давно разрушен.

Хрупкие, привлекательные и сильные девушки доказывают это на собственном примере.

Вы познакомитесь с любящими заботливыми мамами, ведь улыбка малыша для каждой из них - ценнее кубки и награды ", - говорится в описании на сайте Ассоциации.

Календарь на 2019-й продемонстрирует широкой публике еще одну неизвестную сторону этих невероятных женщин.