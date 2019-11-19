Звезда ПСЖ и сборной Уругвая хотел побить Месси

Лионель Месси спас для Аргентины ничью. Фото: рейтер

У капитана "Барселоны" Лионеля Месси возник конфликт с нападающим ПСЖ Эдинсон Кавани во время товарищеского матча между сборными Аргентины и Уругвая.

В конце первого тайма после одного из жестких столкновений на поле между игроками обеих команда началась потасовка.

Кавани крикнул Месси "Давай драться", на что капитан Аргентины ответил "Когда захочешь". Впрочем, до драки дело так и не дошло, футболисты разошлись и продолжили игру, сообщает "24 канал"

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18 ноября состоялся товарищеский матч между сборными Аргентины и Уругвая 2: 2. Кавани открыл счет в матче, а Лионель Месси спас свою команду от поражения голом с пенальти на 90 + 2 минуте.