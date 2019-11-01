Звезда "Баварии" прошел обряд крещения в своей ванной

Полузащитник "Баварии" Коутинью решил пройти крещение в очень комфортных условиях, пишет "Футбол 24"

Коутиньо вместе со своей женой крестились в собственном доме. Торжественную церемонию провел бразильский пастор Тиаго Брюнет.

"Большое спасибо, пастор Брюнет и Жанин Брюнет. Это были два более особых дня, отмеченных в нашей жизни. Давайте жить в новой эре", - подписал фото Коутинью.

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Коутинью присоединился к Баварии на правах аренды летом 2018 года, успел провести 12 матчей и отметиться 2 голами и 4 ассист. До этого выступал за "Барселону", "Ливерпуль" и "Интер".