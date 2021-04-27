Журналист назвал страну, где будет работать Ребров

Сергей Ребров возглавляет "Ференцварош" с лета 2018 года. Фото: ФК "Ференцварош".

Наставник "Ференцароша" 46-летний Сергей Ребров вернется работать в Украину.

Украинский тренер останется в венгерском клубе еще на сезон, а потом может вернуться на родину, рассказал журналист Игорь Цыганик.

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"Ну, какая судьба Реброва? Третье чемпионство. Ребров вернется в Украину, но не знаю, когда это будет. Сейчас он тренер "Ференцвароша" и, думаю, продолжит работать в этой команде", - сказал журналист в эфире "Цыганик LIVE".

Сергей Ребров возглавляет "Ференцарош" с лета 2018. За это время он выиграл три чемпионства в Венгрии, вывел команду в Лигу Европы и Лигу чемпионов. Его соглашение с клубом действует до лета 2022 года. По сообщению СМИ, Ребров может заменить Андрея Шевченко в сборной Украины после Евро-2020/21.