Как Реброва облили шампанским

Сергей Ребров возглавляет "Ференцварош" с лета 2018 года. Фото: ФК "Ференцварош".

Игроки "Ференцвароша" ярко отпраздновали третью подряд чемпионство и выход в квалификацию Лиги чемпионов.

За четыре тура до завершение чемпионата Венгрии "Фради" опережает "Академию Пушкаша" на 14 очков.

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Во время послематчевой прессконференции после победного матча против "Уйпешу" игроки облили шампанским главного тренера команды Сергея Реброва. Игрок сборной Украины Игорь Харатин снимал все на телефон. К сожалению, одна из бутылок дала осечку и смогла выполнить свою миссию.

Сергей Ребров работает в "Ференцварош" с лета 2018 года. Это это время он выиграл три чемпионских титула и смог вывести команду в Лигу Европы и Лигу чемпионов.

До этого Ребров работал с "Динамо" и "Аль Ахли".