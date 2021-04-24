Лорак рассказала о романе с Ребровым

Сергей Ребров возглавляет "Ференцварош" с лета 2018 года. Фото: ФК "Ференцварош".

Украинская певица Ани Лорак рассказала о романе с бывшим игроком "Динамо" а ныне тренером "Ференцвароша" Сергеем Ребровым.

К тому времени Ребров и Лорак были в браке со своими вторыми половинками, однако это не мешало иметь им краткосрочные отношения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как Реброва облили шампанским

"Я познакомилась с футболистом Сергеем Ребровым в Лондоне. Когда мужчина одержим - то он добивается того, что хочет. Но роль девушки для свиданий меня не интересовала", - заявила певица в эфире российского телевидения.

Сергей Ребров защищал цвета лондонского "Тоттенхэма" с 2000 по 2004 годы. Сезон 2004/05 провел в "Вест Хэме".

С 2018 года Ребров работает главным тренером венгерского "Ференцвароша". До этого работал в "Динамо" и "Аль Ахли".