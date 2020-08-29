"Золотому мячу" Паоло Росси предшествовали тюрьма и два года без футбола

Журнал "Франс Футбол" решил не присуждать в этом году "Золотой мяч" - награду лучшему футболисту Европы. Инициаторы считают, что из-за пандемии коронавируса не все игроки были в равных условиях.

Вспоминаем победителей предыдущих лет. В 1982 году награду выиграл итальянец Паоло Росси. Ни у кого из предыдущих лауреатов путь к трофею не был настолько тернист. Звездный час Паоло пробил на Кубке мира-82.

Паоло с малолетства приучал к футболу его отец Витторио, рабочий текстильной фабрики в Прато и заядлый болельщик "Фиорентины". В 10 лет по настоянию отца его включили в детскую команду "Амброзиана" из Прато, а затем - в "Католика Виртус". Когда Паоло было 15, слухи о его одаренности разнеслись далеко за пределы округи, и сам "Ювентус" прислал эмиссара - Итало Аллоди, который, не задумываясь, выложил за него деньги. Но этот факт вовсе не означал, что отныне Росси обеспечивался сытой и стабильной жизнью в недрах "Старой Синьоры". Получилось как раз наоборот. У Паоло началась серия замысловатых перемещений в итальянском футболе.

Три года он провел в юношах "Юве". А потом у него появились боли в коленях. Ему сделали три операции, удалили два хряща из левого колена и один из правого. 17-летнему парню впору было усомниться в том, что ему светит серьезная футбольная карьера. И Паоло налег на учебу.

"Ювентус" действительно утратил веру в него и в октябре 1975 года отдал его на время "Комо", выступавшему тогда в Серии А. Это выглядело как аренда, только со знаком минус: не "Комо" выплачивал за Росси деньги "Ювентусу", а наоборот. От "Комо" требовалось только проверить его в деле и по окончании сезона отдать назад.

Паоло провел шесть матчей. Провел, мягко говоря, неважно. "Только мой отец продолжал верить в меня, и его вера заставила меня продолжать попытки", - вспоминает Росси.

В "Ювентусе" места для него, понятное дело, уже не было. Клуб продал половину прав на него "Виченце", Серии В.

Только в "Виченце" судьба ему, наконец, улыбнулась. Паоло посчастливилось встретить там "своего" тренера - Джанбаттисту Фаббри. Фаббри сделал парадоксальный, но, как потом оказалось, верный ход: он не посмотрел на щуплость парня и поставил его на позицию центрфорварда. Прежде его использовали чаще как инсайда - левого или правого.

В сезоне-76/77 Росси стал лучшим бомбардиром серии В (21 гол) и помог "Виченце" подняться в элиту. Тем временем "Ювентус" занимался поисками нового центрфорварда на смену сошедшему Бонинсенье. Кандидатур было трое : Вирдис, Пруццо и Росси. Руководство "Старой синьоры" остановилось на Вирдисе - и ошиблось. Будущее показало, что среди этой тройки Вирдис - наименее талантливый (хотя и неплохой, в принципе) форвард.

Паоло провел в "Ювентусе" ри года. Фото Wikimedia

"Ювентусу" хватило полсезона, чтобы понять, что он дал маху. Росси принялся заколачивать голы, а в Турине тем временем кусали локти.

Мотивируя тем, что клуб имеет равные с "Виченцей" права на него, "Ювентус" обратился к ней с просьбой уступить ему вторую половину. "Виченца" наотрез отказалась. В ситуации, когда два клуба совместно распоряжаются игроком и не могут достичь согласия, проводится тайная продажа. Процедура такова: каждый клуб помещает в запечатанный конверт сумму, за которую он согласен выкупить вторую долю.

Мало кто ожидал, что скромная "Виченца" перебьет гранда. Но произошла сенсация. Когда конверты вскрыли, выяснилось, что "Ювентус" предложил 1,5 миллиона долларов, а "Виченца" - вдвое больше! К концу чемпионата у Росси набралось 24 гола, и он снова возглавил список бомбардиров. Открытием сезона стал не только он, но и "Виченца", которая с места в карьер стала вице-чемпионом!

Фаббри сделал парадоксальный, но, как потом оказалось, верный ход: он не посмотрел на щуплость парня и поставил его на позицию центрфорварда

Несмотря на каскад голов в серии А и дебют в "скуадре адзурре" в декабре 1977-го, Росси не особо верил, что сможет выступить на чемпионате мира в Аргентине: "В команде было много опытных и обстрелянных форвардов. Савольди, Пруццо, Новеллино и Грациани уже проявили себя там, и я полагал, что они имеют лучшие шансы. Себя же причислял к третьим запасным".

Энцо Беарзот рассуждал иначе: он видел, что именно Росси лучше других подходит для его модели игры. Поэтому уже в первом матче с Францией, когда Грациани действовал не очень удачно, он выпустил его на поле. Росси забил победный гол, потом еще два в других матчах и был признан открытием чемпионата мира. После Аргентины его стали называть на испанский манер - Паблито. В тот же год его признали и игроком года в Италии.

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Его стиль характеризовали деликатность в обращении с мячом, утонченность маневра, когда молниеносному рывку предшествует вкрадчивый, хитроумный выход на позицию и, наконец, последний жест - неуловимое касание мяча, приводящее к голу. Для оптимального раскрытия своих качеств ему была необходима поддержка в решающей фазе атаки хотя бы одного игрока. Его нельзя было бросать в пекло для борьбы один на один с мощными защитниками. Роль помощника для Росси обычно играл Роберто Беттега.

В 1979 году Паблито вновь оказался объектом трансфера. "Виченца" со второго места скатилась сразу на 14-е и, несмотря на 15 голов своей суперзвезды, вылетела из серии А. Росси был отдан в долг "Перудже".

Репутация Росси как лидера атак сборной Италии продолжала крепнуть, как вдруг в сезоне-79/80 в кальчио разыгрался грандиозный скандал с договорными играми и подпольным тотализатором. Когда среди игроков, вляпавшихся в махинации, впервые упомянули имя Росси, все отказывались в это верить. В списке мошенников, которые, как правило, ничего особенного собой не представляли, оно стояло особняком. Не укладывалось в голове, для чего потребовалось Росси соглашаться на сговор за взятку, размер которой был ниже его недельной зарплаты.

Речь шла о матче "Перуджи" с "Авеллино", который стороны договорились сгонять вничью. Условие Росси заключалось в том, чтобы ему позволили "забить два мяча". Игра закончилась со счетом 2:2.

В списке мошенников, которые, как правило, ничего особенного собой не представляли, фамилия Росси стояла особняком

Федерация дисквалифицировала Росси на три года. Он отсидел несколько месяцев в тюрьме. Позднее срок дисквалификации сократили до двух лет. После сокращения дисквалификация заканчивалась 30 апреля 1982 года.

Цена на него резко упала: никто не знал, каким Росси покажет себя после столь долгого бездействия. В этой ситуации "Ювентус" поступил очень мудро, выкупив его назад у "Виченцы" всего за миллион долларов.

Росси не падал духом, тренировался дважды в неделю, а по мере того, как приближался срок окончания дисквалификации, увеличивал нагрузки. Он успел застать концовку сезона-81/82, проведя за "Ювентус" три матча.

В Италии спорили, стоит ли делать ставку на Росси на чемпионате мира в Испании. Страна и так располагала несколькими нападающими высокого класса, которые жаждали проявить себя. Грациани и Пруццо по-прежнему оставались в силе, в "Интере" отлично раскрылся Альтобелли.

Но самые авторитетные специалисты утверждали, что стоит. "Класс Росси не мог подвергнуться изменениям за двухлетний период относительного отдыха", - говорил Джованни Трапаттони. "Мастерство Росси необходимо сборной, - вторил ему Эленио Эррера. - У него будут легкие ноги, тогда как у остальных мускулы могут оказаться забитыми после изнурительного сезона".

Это и вправду фантастическое достижение - суметь стать королем снайперов Мундиаля, начав забивать только с пятого по счету матча

Беарзот был того же мнения. Советы коллег только укрепили его в нем. Он включил Росси сначала в "список 40", а затем, в начале мая, когда Паблито еще ни разу даже не сыграл, - в окончательную заявку на чемпионат.

"Скуадра Адзурра" дебютировала нулевой ничьей с поляками. Кроме опасного удара головой на 39-й минуте, Росси за 90 минут ничего не создал. В следующей игре с Перу (1:1) он и вовсе выглядел удручающе, и его пришлось после первого тайма поменять на Каузио. Заключительная встреча с Камеруном - и Росси вновь пробегал вхолостую.

С великим скрипом Италия просочилась из первой стадии во вторую. Надо ли говорить, какой ураган критики пришлось выслушать Беарзоту за свое пристрастие к Росси, сколько терпения ему пришлось проявить! Но он чувствовал, что момент, когда свежие ноги Паблито должны сыграть свою роль, обязательно настанет. Нужно только дождаться этого, не вылететь прежде!

В группе второго этапа с Аргентиной и Бразилией итальянцев признавали аутсайдерами. А они возьми и начни с победы над Аргентиной. Росси вновь не забил, но, несмотря на это, сыграл продуктивно. Это был первый матч, за который его не хаяли. На пару с Конти он обнажил слабости в обороне соперника постоянными прорывами по центру и флангам.

"Тайное оружие" Беарзота взводило курок. И выстрелило тогда, когда это и требовалось, в поединке с бразильцами - с ансамблем могучих корифеев, которых, казалось, в принципе, обыграть было невозможно.

Росси забил "кудесникам мяча" три гола - ровно столько, сколько было необходимо для победы (3:2). Его голы получились абсолютно разными, хотя обычно разнообразием их выполнения он не баловал. В первом случае Паоло прокрался мимо Луизиньо и своим фирменным легким "тычком" замкнул навес слева Кабрини. Во втором - наказал пушечным ударом в угол защитников, допустивших оплошность. В третьем - совершил артистичный пируэт, которому позавидовали бы мастера балета.

В 1978 году в Аргентине Марио Кемпес ухитрился стать лучшим бомбардиром, не забив ничего в первых трех играх. В 1982 Росси пошел еще дальше. Это и вправду фантастическое достижение - суметь стать королем снайперов Мундиаля, начав забивать только с пятого по счету матча!

Росси уже ничто не могло остановить. Дубль в ворота поляков и первый из трех голов в ворота Германии в финале были проделаны им одним и тем же способом: умелой подстановкой ноги под прострел либо головы под навес. В результате голов у него набралось шесть. Румменигге остался на втором месте с пятью.

Радость в финале Кубка мира. Фото: imago sportfotodienst / Globallookpress

Росси еще ждала отличная клубная карьера в "Ювентусе", с которым он выиграл множество трофеев, включая Кубок чемпионов. Но никогда больше он не забивал так много, как раньше. Тому была объективная причина - тяжелая травма колена, которую так и не удалось залечить.

В 1985 году "Юве" отправил потерявшего результативность форварда в "Милан", где он совсем скис, забив только два гола за сезон. Тем не менее он снова оказался в заявке на чемпионат мира-86. Все понимали, однако, что Беарзот сделал это исключительно по моральным соображениям. На поле в Мексике Паблито не выходил.

Последний сезон (86/87) он провел в "Вероне", последний гол забил "Наполи". "Верона" разгромила будущего чемпиона страны - 3:0, и мяч Росси был как бы его прощальным приветом.

Официально он объявил о своем уходе из футбола в конце 1987 года.

Лет через 20 после матчас командой Сантаны Паоло Росси поехал на отдых в Бразилию. В аэропорту вызвал такси. Водитель сразу узнал его. "Я не повезу вас, синьор, - сказал вежливо. - Слишком много горя вы принесли моей родине".