Зинченко стал трехкратным чемпионом Англии

Александр Зинченко сыграл наибольшее количество матчей в сезоне. Фото:Фото: Reuters

В матче 36-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" на стадионе "Олд Траффорд" принимал "Лестер Сити". Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Этот результат официально оформил чемпионство "Манчестер Сити". Украинский защитник "горожан" Александр Зинченко стал трёхкратным победителем АПЛ. 24-летний футболист становился чемпионом Англии в сезоне-2017/2018 и в сезоне-2018/2019.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Зинченко провёл 18 матчей. Во время первого чемпионства Александр сыграл восемь матчей, в сезоне-2018/2019 он провёл уже 14 встреч.

Украинский футболист воспитывался в "Шахтере". Он перешёл в "Манчестер Сити" 4 июля 2016 за € 2 млн из "Уфы". В настоящее время портал Transfermarkt оценивает 24-летнего украинца в € 20 млн. С октября 2015 года вызывается в сборную Украины, за которую на данный момент провёл 38 матчей и забил пять голов.

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Это третье чемпионство "Манчестер Сити" под руководством Хосепа Гвардиолы: "горожане" становились сильнейшей командой в АПЛ в сезоне-2017/2018 и сезоне-2018/2019. В сезоне-2019/2020 чемпионом стал "Ливерпуль". Всего "Манчестер Сити" становился чемпионом Англии семь раз.