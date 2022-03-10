Игрок "Ман Сити" Александр Зинченко получил признание в Лиге чемпионов.
УЕФА объявил одиннадцать лучших игроков по итогам текущей недели Лиги чемпионов, сообщает сайт органике.
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Один из лидеров сборной Украины отыграл весь матч против "Спортинга" в 1/8 Лиги чемпионов.
Игра украинца поразила экспертов УЕФА и они признали Зинченко лучшим левым защитником среди четырех команд, которые играли на этой неделе.
"Ман Сити" по сумме двух матчей победил "Спортинг" – 5:0. Зинченко выступает в составе "горожан" с лета 2016 года.
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