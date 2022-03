"Манчестер Сити" сделал Зинченко капитаном команды

Александр Зинченко помог "Манчестер Сити" выйти в четвертьфинал Кубка Англии по футболу.

Украинский футболист вышел с первых минут и провел на поле весь поединок.

Следует отметить, что Зинченко доверили вывести команду на встречу с "Питерборо", вручив капитанскую повязку.

Команды перед стартом вынесли на поле украинский флаг, а болельщики устроили акцию поддержки нашей стране.

Oleksandr Zinchenko captains Man City in the FA Cup tonight and he leads his team out with a Ukranian flag 🇺🇦 pic.twitter.com/MVeNNTr3wz