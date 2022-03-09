Прогулка для команды Зинченко и Бензема выбивает ПСЖ: результаты матчей 1/8 Лиги чемпионов

Карим Бензема выступает за "Реал" более десяти лет Фото: Reuters

Английский "Ман Сити" и испанский "Реал" стали четвертьфиналистами Лиги чемпионов.

Команда Александра Зинченко дома принимала "Спортинг" после гостевой победы – 5:0.

Все в этой паре было ясно. Матч был больше похож на тренировку. Украинец вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Ни одна из команд так и не смогла забить гол при минимуме моментов у обеих ворот.

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"Реал" смог взять реванш у ПСЖ за минимальное поражение во Франции –3:1.

Килиан Мбаппе вывел французов вперед в первом тайме. "Реал" спас Карим Бензема, который во втором тайме оформил хет-трик и обеспечил своей команде проход в следующий раунд. Решающие голы нападающий сборной Франции забил с интервалом в 2 мин.

Первыми четвертьфиналистами турнира стали "Бавария" и "Ливерпуль". В других парах 1/8 финала после первых матчей "Атлетико" и "МЮ" не смогли обнаружить более сильного -1:1. С таким же счетом завершилась игра "Вильярреал" – "Ювентус", "Челси" одолел "Лилль" -2:0 и "Бенфика" сыграла в ничью с "Аяксом" -2:2.