Зинченко победил Месси, а "Брюгге" провалилось без Соболя: результаты матчей Лиги чемпионов

Александр Зинченко уже пять лет играет в составе "Манчестер Сити". Фото: REUTERS

24 ноября прошли матчи пятого тура Лиги чемпионов в группах А, В, С и D.

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В группе А "Брюгге" дома разгромно проиграл "Лейпцигу" -0:5. Эмиль Форсберг и Кристофер Нкунку сделали по дублю. Игрок сборной Украины в составе чемпиона Бельгии Эдуард Соболь не участвовал в матче.

В другом матче группы "Ман Сити" одержал волевую победу над ПСЖ -2:1. Гости открыли счет в матче в начале второго тайма усилиями Килиана Мбаппе.

"Горожане" ответили голами Рахима Стерлинга и Гарбриэла Жезуса. Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко вышел в стартовом составе "МС" и был заменен во втором тайме.

В турнирной таблице "МС" имеет 13 баллов, на четыре меньше у ПСЖ. Обе команды гарантировали себе выход в 1/8 турнира. "Брюгге" и "Лейпциг" оспорят третье место в последнем туре.

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В группе В "Ливерпуль" на классе разобрался с "Порту" -2:0. В другом матче "Милан" гостях одолел чемпионат Испании "Атлетико" -1:0. Единственный гол в матче забил Жуниор Мессиас в конце поединка.

"Ливерпуль" занимает первое место в группе и гарантировал выход следующего раунда. Порту - пять очков, а у "Милана" и "Атлетико" на один пункт меньше.

В группе С "Аякс" одержал волевую победу над "Бешикташем" в гостях -2:1, а "Спортинг" победил "Боруссию" Дортмунд - 3:1.

У чемпионата Нидерландов стопроцентный результат в пяти матчах. У "Спортинга" - девять очков, на три меньше у "Боруссии". Замыкает таблицу "Бешикташ", который очков не получал.

Украинские клубы неудачно выступили в пятом туре Лиги чемпионов. "Динамо" дома проиграло "Баварии" - 1:2, а "Шахтер" в гостях уступил "Интеру" - 0:2. Обе команды упустили шансы подняться с последнего места в группе. 7-8 декабря состоится последний тур Лиги чемпионов. "Динамо" в гостях сыграет против "Бенфики", а "Шахтер" дома померяется силами с "Шерифом".