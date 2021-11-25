"Реал" разгромил команду Вернидуба

В матче пятого тура Лиги чемпионов "Шериф" дома разгромно проиграл "Реалу" -0:3.

Судьба поединка решилась в первом тайме, когда гости дважды забили усилиями Давида Алабы и Тони Кросса. Особенно красивым получился гол немецкого футболиста – дальним ударом без шансов для вратаря соперников.

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В начале второго тайма Карим Бензем поставил точку в матче.

Подопечные Юрия Вернидуба не смогли забить гол престижа.

"Реал" набрал 12 очков и вместе с Интером вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Шериф" Юрия Вернидуба занял третье место и весной сыграет в Лиге Европы.

В последнем туре группового раунда "Реал" и "Интер" сыграют в "Мадриде", а "Шериф" в Киеве встретится с "Шахтером". "Горняки" после поражения от "Интера"" вылетели из еврокубков.