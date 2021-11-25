Де Дзерби прокомментировал вылет "Шахтера" из еврокубков

Роберто Де Дзерби подписал контакт с "Шахтером" на два года. Фото: ФК "Шахтер".

В матче пятого тура Лиги чемпионов "Интер" победил "Шахтер" -2:0.

После поражения в Милане донецкая команда потеряла шансы подняться с последнего места в группе.

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"Есть разница между Лигой чемпионов и УПЛ. В чемпионате Украины мы играем хорошо, а в ЛЧ у нас один пункт, потому что мы до сих пор не на уровне с "Интером" и "Реалом". Это совсем другой уровень, и у нас нет сил. Кроме того, не было ряда игроков – Траоре, Исмаили, Алана Патрика… В общем, нам нужно улучшать свою игру, мы набрали одно очко – значит, мы этого заслужили.

Игроки следуют моим инструкциям. Когда мы играли с "Шерифом", то не смогли забить, хотя имели много моментов. С "Интером" и "Реалом" не можем конкурировать. Заслуженно проиграли "Интеру", но вопрос по этой команде задавайте Симоне Индзаги", - цитирует тренера "Шахтера" Роберто Де Дзерби Sport.ua.

В другом матче группы "Реал" в гостях разгромил "Шериф" -2:0.В турнирной таблице "Реал" имеет 12 очков, у "Интера" -10. В последнем матче команды определят, кто займет первое место в группе. "Шериф" с шестью очками будет играть в Лиге Европы. "Шахтер" покидает еврокубки. 7 декабря "Шахтер" сыграет дома против "Шерифа" в заключительном матче Лиги чемпионов. Поединок не будет иметь турнирного значения.