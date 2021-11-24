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среда, 24 ноября 2021 22:04

Почему "Шахтер" проиграл "Интеру"

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Почему &quot;Шахтер&quot; проиграл &quot;Интеру&quot;
Эдин Джеко выступает за "Интер" с 2021 года. Фото: Gettyimages.com/

В матче пятого тура Лиги чемпионов "Интер" победил "Шахтер" -2:0.

Что нужно знать об игре на "Сан Сиро"?

Кадровые потери "Шахтера". Роберто Де Дзерби не мог рассчитывать на ведущего игрока Алана Патрика. Также игру пропускал левый защитник Исмаили.

Доминирование "Интера". Команда Симоне Индзаги владела территориальным и игровым преимуществом. Хозяева применяли высокий прессинг, не давали сопернику разыгрывать мяч даже возле собственной штрафной.

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Трубин и плохая реализация "Интера" спасли "Шахтер" от разгрома. Еще в первом тайме хозяева могли решать судьбу матча, но не смогли пробить вратаря "Шахтера" и не реализовали свои моменты.

Арбитр отменил два мяча "Интера". Сначала гол Эдина Джеко отменяли из-за офсайда, а мяч Лаустаро Мартинеса во втором тайме - из-за нарушения правил.

Джеко похоронил "Шахтер" через 6 мин. Боснийский форвард оформил дубль в середине второго тайма.

Эдин Джеко оформил дубль за шесть минут

Утрата Алана Патрика стала ключевой. "Шахтер" не имел своего идеолога в середине поля. Атаки не имели никакой идеи или смысла. Скорее, гости надеялись на случай.

Провал "Шахтера" в атаке. Гости смогли создать свой единственный острый момент только в самом конце матча. Нападающий Фернандо потерялся среди защитников соперника.

Де Дзерби проиграл Индзаги. В тренерские дуэли наставник "горняков" потерпел полное фиаско. Неясно, в какой футбол хотели играть гости. "Интер" просто уничтожил соперника высоким прессингом. Никаких контраргументов у Де Дзерби не было.

"Шахтер" досрочно упускает шансы подняться с четвертого места в группе. Для команды Роберто Де Дзерби еврокубковой весной не будет. Последний матч против "Шерифа" станет формальным.
В другом матче пятого тура "Реал" в Молдове сыграет против "Шерифа".

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Дата
24
ноября

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