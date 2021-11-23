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вторник, 23 ноября 2021 22:06

Почему "Динамо" проиграло "Баварии"

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Почему &quot;Динамо&quot; проиграло &quot;Баварии&quot;
Роберт Левандовский выступает за "Баварию" с лета 2014 года. Фото: Gettyimages.com/

В матче пятого тура Лиги чемпионов "Динамо" проиграло "Баварии" - 1:2.

Что нужно знать об игре на НСК "Олимпийский"?

Кадровые проблемы "Баварии". Наставник немцев Юлиан Нагельсманн не мог рассчитывать на восьмерых игроков из-за коронавируса и травм.

Снежное поле. Первый тайм команды играли по мокрому снегу. Благодаря такой погоде класс "Баварии" был частично нивелирован.

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Луческу ошибся с выходом Шапаренко. В первом тайме "Динамо" по заснеженному полю пыталось играть в пас. Это приводило к потерям и обрезкам в середине поля.

Провал обороны "Динамо". Роберт Левандовский и Кингсли Команд забивали свои мячи в первом тайме без опеки в чужой штрафной.

Бисеклета Левандовского. Польский форвард открыл счет ударом через себя.

Арбитр пожалел "Баварию". Рефери в конце первого тайма имел основания назначить пенальти после падения Виталия Буяльского в штрафной немцев.

Замены усилили игру. После перерыва на поле вышли Денис Гармаш и Витиньо. После этого атака хозяев выглядела более убедительной.

Луческу ошибся с выходом Шапаренко в стартовом составе "Динамо"

Первый гол "Динамо" в Лиге чемпионов. Гармаш забил Ноеру между ног после пасса Цыганкова.

Активный Цыганков. Лидер "Динамо" провел сильнейший матч. Провел много беговой работы, обострял, имел несколько моментов.

"Бавария" рано поверила в победу. После перерыва немцы не настроились на второй тайм. Дали киевлянам много свободы и были пассивны в атаке.

Лучшая игра "Динамо" в Лиге чемпионов. Киевляне создали достаточное количество моментов для того, чтобы не проиграть. Пытались позиционно атаковать. Не хватило класса, чтобы избежать ошибок в защите и упустить свои моменты в атаке.

После пятого тура "Бавария" имеет в своем активе 15 очков и гарантировала себе первое место в группе.

В другом матче группы между собой сыграют "Барселона" и "Бенфика". Каталонцы имеют две победы, у "Бенфики" на два очка меньше.

"Динамо" с одним пунктом замыкает турнирную таблицу. В заключительном туре команда Луческу сыграет в гостях против "Бенфики".

Автор: Сергей Тищенко
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Дата
23
ноября

"Бавария" легко разгромила "Динамо"

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