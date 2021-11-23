Мокрый снег не помешал - "Динамо" победило "Баварию"

Юношеская команда выиграла четыре матча в группе. Фото: ФК "Динамо" Киев

В матче пятого тура Юношеской Лиги УЕФА "Динамо" победило "Баварию" - 2:1.

Что нужно знать об игре на стадионе им. Валерия Лобановского?

Кадровая потеря хозяев. Матч пропустил ведущий игрок "Динамо" Антон Царенко.

Климатические условия повлияли на игру. В Киеве шел мокрый снег. Во втором тайме арбитр заменил белый мяч оранжевым. На таком поле конструктивно играть в футбол было тяжело. Во главу угла вышла физическая подготовка и умение выиграть силовые единоборства.

Преимущество "Динамо". Хозяева играли больше первым номером, пытались позиционно атаковать. Бавария больше искала возможности для контратак.

Тренера "Баварии" удалили с поля из-за несогласия с решением арбитра

Быстрый гол. Яцык забил на старте поединка головой. Капитан "Динамо" оказался один у ворот соперника, осталось только переиграть вратаря.

Надежный Нещерет. Вратарь "Динамо" сыграл уверенно и надежно.

Волошин заработал пенальти. Один из главных талантов "Динамо" в середине второго тайма заработал на себе фол в чужой штрафной. После второго забитого мяча уже стало все понятно на поле.

Удаление тренера "Баварии". Наставник мюнхенцев был недоволен решением назначить пенальти в ворота собственной команды. Арбитр успокоил его красной карточкой.

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Активный Самба Диалло. Один из лидеров киевлян провел сильнейший матч. Постоянно обострял, обыгрывал своих визави на левом фланге, имел несколько моментов.

Гол престижа "Баварии". Команда из Германии забила "Динамо" уже в добавленное к матчу время.

"Динамо" одержало закономерную победу. Киевляне контролировали матч с первой до последней минуты. Была возможность победить с разгромным счетом, если бы реализовали свои моменты.

В турнирной таблице "Динамо" имеет 13 очков и лидирует в своей группе. В другом матче между собой сыграют "Барселона и "Бавария". Представитель Португалии имеет девять очков, а у "Барселоны" - четыре. "Бавария" очков еще не набирала. В 19.45 на НСК "Олимпийский" сыграют взрослые команды. Отчет об игре и онлайн трансляции читайте на нашем сайте.