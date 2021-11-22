"Атлетико" предлагал несерьезную сумму за Цыганкова

Цыганков не забивает за сборную. Фото: "Футбум"

Ведущий "Циганик Live" на FootballHub Игорь Цыганык подтвердил информацию о том, что у полузащитника "Динамо" Виктора Цыганкова было предложение от "Атлетико".

"Было предложение от "Атлетико". Но оно было не того уровня. Когда-то от "Атлетико" было предложение и по Шевченко. Но это было еще, когда он был совсем юным и оно не соответствовало по уровню. Клубы не могут демпинговать. Они не могут продавать своих игроков за 1-2 млн.

Футболистов нужно продавать дорого. "Шахтер" продавал игроков по 50 млн и продает дальше. И держит футболистов до последнего.

Предложение "Атлетико" по Цыганкову было несерьезным в финансовом плане. Насколько я понимаю, Виктором интересовался и "Арсенал". Были такие разговоры, но там до денег дело не дошло", – сказал Цыганык.

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В нынешнем чемпионате Украины Виктор Цыганков сыграл 15 матчей, в которых забил 9 мячей. В еврокубках Цыганков не забивал.