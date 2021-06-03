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четверг, 03 июня 2021 12:44

Зинченко и Цыганков не сыграют против Северной Ирландии

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Зинченко и Цыганков не сыграют против Северной Ирландии
Виктор Цыганков уязвим к повреждениям. Фото: ФК "Динамо" Киев

Одни из лидеров сборной Украины 24-летний Александр Зинченко и 23-летний Виктор Цыганков пропустят товарищеский матч национальной команды.

Цыганков, а также Александр Тимчик не полетели из Харькова в Днепр на товарищеский матч против Северной Ирландии . Зинченко прибудет в сборной только 4 июня из-за финала Лиги чемпионов, сообщает УАФ.

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Причина отсутствия игроков "Динамо" пока остается неизвестной.

Зато в заявке оказался Богдан Леднев, который не вошел в окончательную заявку сбор Украине на турнир.

Сборная Украины сыграет товарищеский матч против Северной Ирландии 3 июня. Начало матча в 21:00.

7 июня национальная команда сыграет другой товарищеский матч против Кипра.

Евро-2020/21 пройдет с 11 июня по 11 июля.

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Дата
03
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