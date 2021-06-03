Звезды "Динамо" и "Шахтера" спели песню Скрябина - видео

Анатолий Трубин и Илья Забарный. Фото: УАФ

Новички сборной Украины традиционно прошли процедуру посвящения в национальной команде исполнением песни.

Хотя Анатолий Трубин и Илья Забарный вызываются в сборную не впервые, но процедуру посвящения не приходили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шевченко объяснил, почему взял на Евро 18-летнего игрока "Шахтера"

Перед товарищеским матчем против Северной Ирландии молодые звезды "Динамо" и "Шахтера выполнили в дуэте песню Скрябина "Старі фотографї", сообщает УАФ.

Также свои вокальные способности продемонстрировали Александр Зубков, Денис Попов, Богдан Леднев, Георгий Судаков, Артем Бондаренко и Артем Довбик.

3 июня сборная Украины встретится с Северной Ирландией, 7 июня - с Кипром в рамках подготовки к Евро-2020/21. Сам турнир пройдет с 11 июня по 11 июля. Национальная команда сыграет в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.