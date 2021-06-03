Звезды "Динамо" и "Шахтера" спели песню Скрябина - видео

Новички сборной Украины традиционно прошли процедуру посвящения в национальной команде исполнением песни.
Хотя Анатолий Трубин и Илья Забарный вызываются в сборную не впервые, но процедуру посвящения не приходили.
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Перед товарищеским матчем против Северной Ирландии молодые звезды "Динамо" и "Шахтера выполнили в дуэте песню Скрябина "Старі фотографї", сообщает УАФ.
Также свои вокальные способности продемонстрировали Александр Зубков, Денис Попов, Богдан Леднев, Георгий Судаков, Артем Бондаренко и Артем Довбик.
3 июня сборная Украины встретится с Северной Ирландией, 7 июня - с Кипром в рамках подготовки к Евро-2020/21.
Сам турнир пройдет с 11 июня по 11 июля. Национальная команда сыграет в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.
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