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четверг, 03 июня 2021 09:34

Шевченко объяснил, почему взял на Евро 18-летнего игрока "Шахтера"

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Шевченко объяснил, почему взял на Евро 18-летнего игрока &quot;Шахтера&quot;
Георгий Судаков не имеет стабильного места в составе "Шахтера". Фото: ФК "Шахтер"

18-летний полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков поедет на Евро-2020/21, потому что его игра импонирует тренерскому штабу национальной команды.

Андрей Шевченко объяснил, что заставило его взять Евро молодого футболиста, который сыграет только один матч за сборную.

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"Мне нравится его отношение, его мобильность, движение. Он выглядит хорошо. Таковы наши наблюдения как тренеров", - сказал наставник на предматчевой пресс-конференции перед товарищеской игрой против Северной Ирландии.

Судаков является только игроком ротации "Шахтера". Футболист выступает на позиции центрального полузащитника, где действуют лидеры сборной - Руслан Малиновский и Александра Зинченко.

Евро-2020/21 пройдет с 11 июня по 11 июля. Турнир перенесли на год из-за пандемии коронавируса.

Сборная Украины сыграет на групповой стадии против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

3 июня национальная команда сыграет против Северной Ирландии товарищеский матч в рамках подготовки к Евро.

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