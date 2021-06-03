Кто из игроков сборной Украины может пропустить Евро

Защитник "Брюгге" и сборной Украины 25-летний Эдуард Соболь рискует пропустить Евро-2020/21.
Футболист не тренируется в общей группе и точно не сыграет в товарищеском матче против Северной Македонии.
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"Мы внесли Эдика Соболя в заявку, а он буквально в этот день не совсем хорошо себя чувствовал. Не тренируется несколько дней. Ему нужно будет сделать дополнительное обследование.
Это не связано с какой-то травмой на тренировке, а с его общим состоянием. Он сделал сегодня и будет делать завтра определенные тесты, чтобы понять, что происходит. Если все нормально - он вернется в группу", - цитирует Шевченко УАФ.
Евро-2020/21 пройдет с 11 июня по 11 июля. Турнир перенесли на год из-за пандемии коронавируса.
Сборная Украины сыграет на групповой стадии против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.
3 июня национальная команда сыграет против Северной Ирландии товарищеский матч в рамках подготовки к Евро.
Эдуард Соболь с лета 2019 выступает за "Брюгге". До этого играл за "Металлург" Запорожье "Шахтер", "Металлург" Донецк ","Металлист","Зарю", чешские" Славию "и Яблонец.
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