Зидану поставили ультиматум

Мадридский "Реал" должен выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне.
Будущее тренера Зинедина Зидана в Мадриде зависит от успешности выступления в еврокубках, сообщает As.
После вылета из Кубка и Суперкубка Испании, а также с учетом 10-очкового отставания от "Атлетико" в Ла Лиге, в "сливочных" остаются шансы на победу только в Лиге чемпионов.
Чтобы избежать увольнения, французскому специалисту необходимо выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.
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В 1/8 финала "Реал" сыграет с "Аталантой". Матчи пройдут 24 февраля и 10 марта.
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