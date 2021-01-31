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воскресенье, 31 января 2021 18:19

Малиновский не спас "Аталанту"

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Малиновский не спас &quot;Аталанту&quot;
Руслан Малиновский не имеет стабильного места в составе "Аталанты". Фото: ФК "Аталанта"

В матче 20-го тура чемпионата Италии "Аталанта" дома уступила "Лацио" - 1:3. Что нужно знать об игре?

Симоне Индзаги переиграл Джан Пьеро Гасперини. Наставник "Лацио" одержал победу над своим визави в тренерской дуэли. Гости выглядели убедительнее в серин поля, не давали пространства сопернику.

"Лацио" помог быстрый гол. Адам Марушич на старте поединке забил красивый гол дальним ударом. После чего игроки "Лацио" почувствовали уверенность в собственных силах и могли решить судьбу поединка еще в первом тайме.

Йосип Иличич провел слабый матч. Лидер "Аталанты" провалил игру. Гостям полностью удалось нивелировать словенского футболиста. Без Иличича "бергамаски" выглядели очень предсказуемо в атаке.

Гостям полностью удалось нивелировать словенского футболиста. Без Иличича "бергамаски" выглядели очень предсказуемо в атаке

Защита "Аталанты" провались. Защитники хозяев допускали много простых ошибок. "Лацио" забил дважды выходя на одного вратаря соперников.

В "Аталанты" было 3 минуты надежды. За 11 минут до конца игры хозяева отыграли один мяч и стремились сравнять счет, но очередной провал обороны через 3 минуты привел к третьему пропущенного мяча и фактического завершения игры.

Руслан Малиновский не спас "Аталанту". Игрок сборной Украины вышел на поле после первого тайма. Малиновский был активным, пытался обострять, брать инициативу на себя, но эффективность его действий была крайне мала.

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После 20-ти туров Серии А "Аталнта" занимает 6 место отставая от лидера "Милана" на 10 очков. Следующую игру команда Малиновского проведет 3 февраля в РамаКо Кубка Италии против "Наполи". Начало игры - в 21.45.

Автор: Сергей Тищенко
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