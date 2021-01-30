"Реал" в меньшинстве проиграл "Леванте"

Милитао подвел команду Зидана. Фото Рейтер

Мадридский "Реал" принимал "Леванте" в матче 21-го тура испанской Примеры. Встреча проходила на стадионе "Альфредо Ди Стефано" в Мадриде и завершилась поражением хозяев со счётом 1:2.

Уже на 9-й минуте встречи "Реал" остался в меньшинстве. Серхио Леон выходил один на один, но был сбит Эдером Милитао. Посмотрев повтор, арбитр решил удалить защитника. На 13-й минуте Марко Асенсио получил проникающий пас, прошёл половину поля и пробил мимо вратаря. "Леванте" отыгрался на 32-й минуте. Хосе Луис Моралес красиво в касание пробил мимо Тибо Куртуа. На 78-й минуте гости вышли вперёд. Энис Барди прострелил на Рохера Марти, и 30-летний форвард вторым касанием пробил в дальний угол.

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Таким образом, "Леванте" набрал 26 очков в 20 турах и поднялся на 9-е место в турнирной таблице. "Реал" (40) остался на 2-м месте.