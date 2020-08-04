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вторник, 04 августа 2020 17:49

Зидан признан лучшим тренером современности

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Зидан признан лучшим тренером современности
Зинедин Зидан трижды подряд выигрывал Кубок Лиги чемпионов. Фото: Reuters

Главный тренер мадридского "Реала" 48-летний Зинедин Зидан признан лучшим наставником современности в футболе.

Французский наставник получил первое место по версии издания L'Equipe.

На второй строчке оказался триумфатор чемпионата Англии наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола занял 3-е место в рейтинге.

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В текущем сезоне "Реал" смог выиграть чемпионат Испании. В Лиге чемпионов команда Зидана сыграла первый матч 1/8 финала турнира, в котором дома уступила "МС" - 1:2.

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Дата
04
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