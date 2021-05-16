Жесткая борьба – сделали прогноз на матч Украина – Россия

Алексей Герасименко четыре года выступал за "Динамо". Фото: "Динамо"

Бывший игрок киевского "Динамо" и сборной России Алексей Герасименко дал прогноз на возможную встречу этих команд на Евро-2021. Он ожидает равной игры.

"Сборная Украины – хорошая команда. Смотрел последние игры, и парни Шевы показывают современный футбол - бегут, накрывают. Все молодые, энергии много. Как и легионеры из ведущих чемпионатов во главе с Зинченко и Малиновским, которым интересуются уже многие серьезные клубы. Украинцы могут преподнести сюрприз.

Украина и Россия могут встретиться в плей-офф Евро. Мне кажется, была бы серьезная, жесткая и очень равная игра с непредсказуемым исходом", – сказал Герасименко.

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Сборные России и Украины за всю историю провели две встречи между собой. В 1998 году в Киеве победила Украина – 3:2, а в 1999 году в Москве была зафиксирована ничья – 1:1. Решающий гол забил Андрей Шевченко.