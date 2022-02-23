Женская сборная Украины по футболу выиграла международный турнир в Турции

Национальная женская сборная Украины по футболу стала победителем международного турнира Turkish Women's Cup 2022 во время учебно-тренировочного сбора в Турции.
Поединок с Болгарией стал заключительным для женской сборной Украины на соревнованиях, сообщает официальный сайт УАФ.
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Турнир был промежуточным этапом подготовки "сине-желтых" к апрельским квалификационным матчам чемпионата мира 2023 года.
Женская сборная Украины завершила товарищеский турнир с тремя победами в трех матчах. Наша команда забила пять мячей и не пропустила ни одного.
В первой встрече украинки одолели Венесуэлу, во втором оказались сильнее Узбекистана, а в третьем - Болгарии.
8-12 апреля "сине-желтые" проведут два домашних поединка отбора чемпионата мира-2023 - против Шотландии и Венгрии соответственно.
Сейчас украинки занимают четвертое место в турнирной таблице, но сохраняют шансы на выход в стадию плей-офф.
Экс-тренер "Барселоны" официально возглавил сборную Украины.
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