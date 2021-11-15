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понедельник, 15 ноября 2021 11:30

Экс-тренер "Барселоны" официально возглавит сборную Украины

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Экс-тренер &quot;Барселоны&quot; официально возглавит сборную Украины
Андрей Павелко и Луис Кортес. Фото: УАФ

Бывший тренер "Барселоны" 36-летний Луис Кортес возглавит женскую сборную Украины по футболу.

Кандидатуру испанского специалиста должен утвердить Исполком УАФ 17 ноября.

"Приятно сообщить, что известный испанский специалист Луис Кортес, лучший тренер женских команд по версии УЕФА и лучший тренер Испании, победивший в этом году с женской командой "Барселоны" в финале Лиги чемпионов УЕФА, одолев "Челси" со счетом 4:0, согласился на мое предложение возглавить женскую сборную Украины.

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Соответствующее кадровое решение будет рассмотрено Исполкомом УАФ 17 ноября. И в случае поддержки моего предложения наши футболистки сборной и клубные женские команды Украины смогут перенять лучший европейский опыт. Ведь Луис вместе с двумя помощниками из Испании готовы не только тренировать сборную, но и делиться своими знаниями по развитию женского футбола, которые они успешно реализовали в Каталонии", – написал в Facebook руководитель УАФ Андрей Павелко.

Луис Кортес покинул Барселону прошлым летом. Он возглавлял женскую команду "Блаугранас" с 2019 года. Под его руководством "Барселона" дважды выиграла чемпионат и Кубок Испании, а в сезоне 2020/21 стала победительницей Лиги чемпионов.

В должности главного тренера женской сборной Украины Кортес сменит Наталью Зинченко, возглавляющую национальную команду с 2018 года.

В октябре женская сборная Украины стартовала в отборе на Кубок мира-2023. Команда Зинченко победила Фарерские острова и уступила Испанию. Следующий поединок сине-желтые проведут 26 ноября против Шотландии.

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